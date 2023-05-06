Студия PixelOpus, разработчики Concrete Genie, закроется 2 июня ©

Sony Interactive Entertainment закроет разработчиков Concrete Genie, студию PixelOpus 2, июня

«PlayStation Studios регулярно оценивает свое портфолио и статус студийных проектов, чтобы убедиться, что они соответствуют краткосрочным и долгосрочным стратегическим целям организации», — говорится в заявлении компании, опубликованном для IGN. «В рамках недавнего процесса проверки было решено, что PixelOpus закроется 2 июня».

Впервые о закрытии было объявлено в твите PixelOpus, в котором говорится, что «приключение подошло к концу».

Студия San Mateo выпустила две игры с момента своего основания в 2014 году. Ритм-игра Entwined была запущена для PlayStation 4 9 июня 2014 года, а затем 22 июля 2014 года для PlayStation 3 и PS Vita. Ее второй, более крупный выпуск, Concrete Genie, запущен для PlayStation 4 8 октября 2019 года.

Еще в июне 2021 года PixelOpus объявила о разработке «новой захватывающей игры для PlayStation 5» в сотрудничестве с Sony Pictures Animation. Неясно, было ли это название отменено или передано другой студии.