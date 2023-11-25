Construction Simulator получила расширение со строительством космопорта

Astragon Entertainment и Weltenbauer Software Entwicklung сообщили о выпуске самого полного на сегодняшний день расширения для игры-симулятора Construction Simulator. Новый DLC теперь доступен для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One и добавляет в игру совершенно новую карту с новыми клиентами и совершенно новую обширную кампанию — строительство ракетной базы и сопутствующей инфраструктуры.
Construction Simulator - Spaceport Expansion открывает доступ к совершенно новой карте кампании. На тропическом полуострове игроки получают возможность построить ракетную базу и сопутствующую инфраструктуру. Начиная с расширения дорог полуострова и маршрутов доставки, строительства футуристического исследовательского центра, установки гигантского цеха, в котором впоследствии будет собираться ракета, строительства большой смотровой площадки для зрителей запланированного зрелища, вплоть до на строительство гигантской стартовой площадки для ракет. Независимо от того, играете ли вы в одиночном или многопользовательском режиме: благодаря огромному разнообразию и масштабу отдельных заданий и многочисленным дополнительным миссиям, всем участникам всегда есть чем заняться.
Бесплатно взять негде а платно дороговато за симулятор.