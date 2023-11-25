Construction Simulator получила расширение со строительством космопорта

В данном строительном симуляторе у вас есть возможность поуправлять различной техникой — всего более 70 единиц оборудования.

В игре есть две карты, которые основаны на ландшафтах США и Германии. Обе карты обладают своей собственной кампанией, в ходе которой вы должны стать владельцем строительной фирмы. Во время прохождения кампаний вам придётся иметь дело с самыми разными клиентами, чьи запросы не раз озадачат вас.