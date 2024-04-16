Content Warning перешагнула отметку в 1 миллион проданных копий

Комедийные кооперативные хоррор-игры сейчас явно пользуются большим спросом. Lethal Company взяла индустрию штурмом, когда вышла в прошлом году, а симулятор от студии Landfall - Content Warning - сейчас также имеет свой момент под солнцем.
Ужастик, в котором игроки выступают в роли ютуберов (или SpookTubers, как их называют в игре), пытающихся заработать деньги, записывая вирусные видео с различными ужасными монстрами в руинах старого мира, вышел для PC в раннем доступе в начале этого месяца и привлек немалую аудиторию: Landfall сообщила в Twitter, что с момента выхода игры было продано более 1 миллиона копий.
В день релиза в течение 24 часов игра также была бесплатной для всех желающих. За это время её забрали 6,6 миллиона игроков (первоначально сообщалось о 6,2 миллионах), так что дополнительный миллион проданных копий — это, безусловно, впечатляющий старт для игры.
Вскоре после релиза Content Warning приступила к выпуску патчей, и Landfall утверждает, что у нее еще "много интересных обновлений и исправлений".