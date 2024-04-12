Продажи Content Warning превысили 700 тысяч после бесплатной раздачи

Инди-хит Content Warning преодолел серьезный барьер продаж даже после того, как в течение первых 24 часов после релиза его предлагали бесплатно, сообщила компания-разработчик Landfall.
В интервью PC Gamer с главой Landfall Вильгельмом Нилундом (Wilhelm Nylund) говорится, что за сутки Content Warning продалась в "несколько раз больше", чем любая другая игра Landfall, набрав более 100 000 продаж за 24 часа.
Всего неделя понадобилась Content Warning , чтобы достичь 700 000 продаж. Учитывая неизменную популярность игры как в социальных сетях, так и среди игроков, трудно представить, что в будущем она не преодолеет миллионный барьер.
В интервью PC Gamer Найлунд объясняет успех Content Warning тем, что изначально игра предлагалась бесплатно. По его словам, люди "внезапно" оказались в бомбардировке кадрами из игры, о которой они еще не знали, что создало впечатление, что Content Warning "стоит внимания".
Он не ошибается: ролики с игрой пользуются огромной популярностью в социальных сетях, таких как TikTok, во многом благодаря тому, что Content Warning в стиле Lethal Company способна на неожиданные махинации.
Собственно, именно эти махинации и нужны Landfall прямо сейчас. Если вы играете в Content Warning, разработчик хочет, чтобы вы прислали свои видеозаписи, чтобы они попали в игру и были найдены другими игроками.
Если вы хотите присоединиться, то можете найти форму заявки прямо здесь. Для этого нужно будет выложить свои кадры из Content Warning в социальные сети и предоставить Landfall свое неотредактированное видео, так что вы должны будете с радостью это сделать.
Если вам интересно, что именно представляет собой Content Warning, то это многопользовательская игра-ужастик от создателей Totally Accurate Battlegrounds и Clustertruck.
Выпущенная в День дурака, Content Warning заставляет игроков погрузиться в жуткий мир, чтобы снять как можно больше страшных вещей, пока не закончились батарейки камеры, кислород или нервы.
В интервью PC Gamer Найлунд говорит, что его команда скрещивает пальцы, чтобы Content Warning продалась тиражом в миллион копий за первые две недели. Для этого осталось всего пара дней, так что следите за новостями.
Что там людям нравится? Мне непонятно. Вся механика игры - это съемка и просмотр записи. При том без модов, может снимать одновременно только один человек. Уже через несколько "квот", игра становится безумно скучной. А еще в ряде параметров она прям недоработана. Например звук. Также, как отлично слышишь игроков в Lethal Company например, также здесь слышишь плохо. Нет публичных (контролируемых, т.е. которые сам создаешь и можешь выгонять людей) лобби, есть только приватные, что тоже так себе. Что в Lethal Company, что в Фазме, там изначально были публичные лобби, просто как пример