Contra: Operation Galuga, переосмысление классической Contra, получила первый геймплейный трейлер

Konami и WayForward совместно с IGN опубликовали первый трейлер геймплея Contra: Operation Galuga, новой игры из серии Contra, которая выйдет в следующем году на ПК и консолях.
Contra: Operation Galuga возвращается к классическим корням серии как полное переосмысление оригинальной игры Contra, выпущенной для NES/аркадных автоматов в 1980-х годах. Оружие и окружающая среда, вошедшие в историю серии, встречаются с новыми уровнями, новыми врагами, новыми боссами, новой игровой механикой, обновленной системой улучшений, современной графикой и звуком. Любимые элитные коммандос Билл Райзер и Лэнс Бин сражаются против террористической группировки «Красный сокол», которая превратила некогда мирный остров Галуга в зону военных действий, где судьба человечества висит на волоске.
До двух игроков могут объединиться для совместной борьбы в сюжетном режиме, а до четырех игроков могут объединить свои силы в аркадном режиме, бегая, прыгая и стреляя по восьми уровням, включая джунгли, водопад и безумную гонку на воздушной подушке. база противника. Знаменитое оружие, такое как дальние выстрелы, лазеры и самонаводящиеся ракеты, возвращается — теперь с возможностью комбинировать два оружия одного типа для увеличения их огневой мощи — а лишним оружием можно пожертвовать, чтобы раскрыть впечатляющие способности «Перегрузки». Благодаря трем уровням сложности и множеству дополнительных вариантов испытаний напряженная игра Contra: Operation Galuga понравится как ветеранам Contra, так и новичкам в серии.
Contra: Operation Galuga выйдет в начале 2024 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Ништяк
Выглядит убого, конечно
Из всего трейлера порадовала только плашка STEAM
Выглядит прикольно только музон всратый,могли же сделать нормальный кавер из оригинала.
мне напоминает геймплейно shattered solider,а по графике мобильную игру.Надеюсь игра будет хорошей и серия contra возродиться
Почему это выглядит так невзрачно ? Они вообще видели Contra: Hard Corps как она круто выглядела в свое время и сейчас выглядит гораздо лучше этой мобилки
Слишком много частиц, все летает, мерцает... Это очень мешает. Оригинал идеален именно из-за своей визуальной простоты.
Главное чтоб патроны за донат были))
Отвратительно, к Контре нужен совсем другой подход, что бы фанаты или новички приобщающиеся к серии играли именно в Контру, а не в очередной карикатурный тысяче-сотый бабахальник - платформер.
Взяли с мобильной Contra Returns модельки и анимации!
Даже Проботектора добавили.
Выглядит как игра из конца 00-х
год назад выпускали аля контра с динозаврами и жуками какими то, забыл название, но игра прикольная