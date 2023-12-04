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Contra: Operation Galuga 2024 г.
7.1 10 оценок

Contra: Operation Galuga, переосмысление классической Contra, получила первый геймплейный трейлер

monk70
Новости

Konami и WayForward совместно с IGN опубликовали первый трейлер геймплея Contra: Operation Galuga, новой игры из серии Contra, которая выйдет в следующем году на ПК и консолях.

Contra: Operation Galuga возвращается к классическим корням серии как полное переосмысление оригинальной игры Contra, выпущенной для NES/аркадных автоматов в 1980-х годах. Оружие и окружающая среда, вошедшие в историю серии, встречаются с новыми уровнями, новыми врагами, новыми боссами, новой игровой механикой, обновленной системой улучшений, современной графикой и звуком. Любимые элитные коммандос Билл Райзер и Лэнс Бин сражаются против террористической группировки «Красный сокол», которая превратила некогда мирный остров Галуга в зону военных действий, где судьба человечества висит на волоске.

До двух игроков могут объединиться для совместной борьбы в сюжетном режиме, а до четырех игроков могут объединить свои силы в аркадном режиме, бегая, прыгая и стреляя по восьми уровням, включая джунгли, водопад и безумную гонку на воздушной подушке. база противника. Знаменитое оружие, такое как дальние выстрелы, лазеры и самонаводящиеся ракеты, возвращается — теперь с возможностью комбинировать два оружия одного типа для увеличения их огневой мощи — а лишним оружием можно пожертвовать, чтобы раскрыть впечатляющие способности «Перегрузки». Благодаря трем уровням сложности и множеству дополнительных вариантов испытаний напряженная игра Contra: Operation Galuga понравится как ветеранам Contra, так и новичкам в серии.

Contra: Operation Galuga выйдет в начале 2024 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

22
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Mad_cloud

Ништяк

7
BAZKIN

Выглядит убого, конечно
Из всего трейлера порадовала только плашка STEAM

6
saa0891

Выглядит прикольно только музон всратый,могли же сделать нормальный кавер из оригинала.

4
Josuke_4444

мне напоминает геймплейно shattered solider,а по графике мобильную игру.Надеюсь игра будет хорошей и серия contra возродиться

2
malkalis

Почему это выглядит так невзрачно ? Они вообще видели Contra: Hard Corps как она круто выглядела в свое время и сейчас выглядит гораздо лучше этой мобилки

2
SGate

Слишком много частиц, все летает, мерцает... Это очень мешает. Оригинал идеален именно из-за своей визуальной простоты.

2
cthulhu42

Главное чтоб патроны за донат были))

1
Sigaretro

Отвратительно, к Контре нужен совсем другой подход, что бы фанаты или новички приобщающиеся к серии играли именно в Контру, а не в очередной карикатурный тысяче-сотый бабахальник - платформер.

1
Omnia Smirnow

Взяли с мобильной Contra Returns модельки и анимации!

0
Omnia Smirnow

Даже Проботектора добавили.

0
bysaturn

Выглядит как игра из конца 00-х

0
Richard Simons

год назад выпускали аля контра с динозаврами и жуками какими то, забыл название, но игра прикольная

-1