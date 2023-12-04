Contra: Operation Galuga, переосмысление классической Contra, получила первый геймплейный трейлер

Konami и WayForward совместно с IGN опубликовали первый трейлер геймплея Contra: Operation Galuga, новой игры из серии Contra, которая выйдет в следующем году на ПК и консолях.

Contra: Operation Galuga возвращается к классическим корням серии как полное переосмысление оригинальной игры Contra, выпущенной для NES/аркадных автоматов в 1980-х годах. Оружие и окружающая среда, вошедшие в историю серии, встречаются с новыми уровнями, новыми врагами, новыми боссами, новой игровой механикой, обновленной системой улучшений, современной графикой и звуком. Любимые элитные коммандос Билл Райзер и Лэнс Бин сражаются против террористической группировки «Красный сокол», которая превратила некогда мирный остров Галуга в зону военных действий, где судьба человечества висит на волоске.

До двух игроков могут объединиться для совместной борьбы в сюжетном режиме, а до четырех игроков могут объединить свои силы в аркадном режиме, бегая, прыгая и стреляя по восьми уровням, включая джунгли, водопад и безумную гонку на воздушной подушке. база противника. Знаменитое оружие, такое как дальние выстрелы, лазеры и самонаводящиеся ракеты, возвращается — теперь с возможностью комбинировать два оружия одного типа для увеличения их огневой мощи — а лишним оружием можно пожертвовать, чтобы раскрыть впечатляющие способности «Перегрузки». Благодаря трем уровням сложности и множеству дополнительных вариантов испытаний напряженная игра Contra: Operation Galuga понравится как ветеранам Contra, так и новичкам в серии.

Contra: Operation Galuga выйдет в начале 2024 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.