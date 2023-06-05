Contraband Police разошлась тиражом в 350 тысяч копий ©

Кшиштоф Костовский, генеральный директор компании PlayWay, похвастался новыми результатами продаж игры Contraband Police. Симулятор инспектора пограничной службы имеет неплохой коммерческий успех.

Игра Contraband Police, симулятор инспектора пограничной службы от польской команды Crazy Rocks Studios, достигла нового рубежа. По словам Кшиштофа Костовского, генерального директора компании PlayWay, ответственной за ее выпуск, менее чем через три месяца после дебюта игра достигла 350 000 проданных копий.

Contraband Police - это игра, которая позволяет игрокам испытать на себе работу инспектора пограничной службы. Наша главная задача - проверять автомобили, пересекающие границу вымышленной коммунистической страны, и искать в них потенциально нелегальный или опасный груз. Игра дебютировала на PC 8 марта, затраты на ее производство окупились через два дня после выхода, а менее чем через месяц стало известно, что было продано более 250 000 копий.