Издательство PlayWay довольно хорошими продажами Contraband Police и House Flipper: Pets ©

Игры, изданные PlayWay, продаются очень даже хорошо. Польская команда Crazy Rocks поделилась впечатляющими результатами продаж Contraband Police, игры, которая дает игрокам возможность окунуться в жизнь пограничника в вымышленной коммунистической стране 1980-х годов.

Продажи игры превысили 400 000 копий.

Этот результат был достигнут за четыре месяца - игра дебютировала в марте этого года.

Прибыль от производства должна быть высокой, так как затраты на производство окупились уже через два дня.

Пока Contraband Police доступна только на ПК, но разработчики уже анонсировали консольные версии, которые выйдут позже в этом году.

Стоит отметить, что в рамках Летней распродажи Steam до 13 июля игру можно приобрести за 568 рублей.

Дополнение House Flipper: Pets также отлично продается.

Это DLC также было продано в количестве более 400 000 копий.

Игра House Flipper: Pets вышла в мае 2022 года на ПК, а в этом году она появилась на консолях Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

Это дополнение также было уценено в рамках летней акции Steam. До 13 июля его можно приобрести за 330 рублей.