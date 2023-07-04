Издательство PlayWay довольно хорошими продажами Contraband Police и House Flipper: Pets

Игры, изданные PlayWay, продаются очень даже хорошо. Польская команда Crazy Rocks поделилась впечатляющими результатами продаж Contraband Police, игры, которая дает игрокам возможность окунуться в жизнь пограничника в вымышленной коммунистической стране 1980-х годов.
- Продажи игры превысили 400 000 копий.
- Этот результат был достигнут за четыре месяца - игра дебютировала в марте этого года.
- Прибыль от производства должна быть высокой, так как затраты на производство окупились уже через два дня.
- Пока Contraband Police доступна только на ПК, но разработчики уже анонсировали консольные версии, которые выйдут позже в этом году.
Стоит отметить, что в рамках Летней распродажи Steam до 13 июля игру можно приобрести за 568 рублей.
Дополнение House Flipper: Pets также отлично продается.
- Это DLC также было продано в количестве более 400 000 копий.
- Игра House Flipper: Pets вышла в мае 2022 года на ПК, а в этом году она появилась на консолях Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch.
Это дополнение также было уценено в рамках летней акции Steam. До 13 июля его можно приобрести за 330 рублей.