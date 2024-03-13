Control Ultimate Edition стала доступна в Game Pass

Сегодня стала доступна одна из самых ожидаемых бесплатных игр марта месяца в сервисе Xbox Game Pass: Control Ultimate Edition уже можно скачать без дополнительной платы. Шедевр от Remedy, который ранее предлагался на сервисе подписки в базовой версии, теперь можно получить Ultimate Edition, куда входят дополнения The Foundation и AWE.

И хотя Control сюжетно связана с другими играми Remedy в рамках Universe Connected, она крепко стоит на ногах, сочетая в себе хороший геймплей (интересное оружие, мощные суперспособности) и запутанный сюжет. По мере того как Джесси, главная героиня, исследует Федеральное бюро контроля, она раскрывает паранормальные тайны и сражается со множеством жутких врагов.

Как говорилось в начале, Control Ultimate Edition доступна для загрузки на консолях Xbox и PC для всех обладателей подписки, а если у вас есть подписка на Xbox Game Pass Ultimate, то вы также можете воспользоваться облачной версией, чтобы поиграть в нее на своих любимых девайсах.

Не так давно Remedy удалось вернуть права на серию, которые ранее принадлежали издателю 505 Games, так что ее возвращение в Game Pass выглядит, мягко говоря, необычно, но это отличная возможность открыть для себя очередной оригинальный проект, который нельзя пропустить поклонникам нарративных шутеров.