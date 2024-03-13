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Control 27.08.2019
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.8 1 601 оценка

Control Ultimate Edition стала доступна в Game Pass

Gruz_
Новости

Сегодня стала доступна одна из самых ожидаемых бесплатных игр марта месяца в сервисе Xbox Game Pass: Control Ultimate Edition уже можно скачать без дополнительной платы. Шедевр от Remedy, который ранее предлагался на сервисе подписки в базовой версии, теперь можно получить Ultimate Edition, куда входят дополнения The Foundation и AWE.

И хотя Control сюжетно связана с другими играми Remedy в рамках Universe Connected, она крепко стоит на ногах, сочетая в себе хороший геймплей (интересное оружие, мощные суперспособности) и запутанный сюжет. По мере того как Джесси, главная героиня, исследует Федеральное бюро контроля, она раскрывает паранормальные тайны и сражается со множеством жутких врагов.

Как говорилось в начале, Control Ultimate Edition доступна для загрузки на консолях Xbox и PC для всех обладателей подписки, а если у вас есть подписка на Xbox Game Pass Ultimate, то вы также можете воспользоваться облачной версией, чтобы поиграть в нее на своих любимых девайсах.

Не так давно Remedy удалось вернуть права на серию, которые ранее принадлежали издателю 505 Games, так что ее возвращение в Game Pass выглядит, мягко говоря, необычно, но это отличная возможность открыть для себя очередной оригинальный проект, который нельзя пропустить поклонникам нарративных шутеров.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Stas776

Зачем покупал 2 раза, спрашивается

0
DmitriyKats

Поддержать разработчиков. Я тоже 2 раза покупал и еще одну копию получил бесплатно.

0
Richard Simons

удачи всем, тем, кто решится ее пройти и тем самым встав на этот великий путь.... 😂

0
Александр Назарко

а можно в стиме версию с хамбла поправить, не?

0
V3RB
Шедевр от Remedy

Дальше не читал.

-1
goodneighbor

Лол, это игра уже у всех есть. Еще одно доказательство, что гейпасс это помойка для старого хлама.

-2
Richard Simons

чел у тебя с логикой беда, если попросишь я поясню в чем дело.

>старые игры - хлам.....

2