Безумный и загадочный трейлер Control 2, который внезапно стал слэшером

Сэм Лейк и студия Remedy Entertainment снова вышли на сцену The Game Awards 2025, чтобы окончательно стереть грань между реальностью и психоделическим кошмаром. Финские мастера запутанных сюжетов представили первый полноценный трейлер сиквела своего хита, который получил официальное подзаголовок — Control Resonant. И, судя по увиденному, привычный геймплей претерпел радикальные изменения.

Главным сюрпризом стала смена протагониста и боевой системы. Игрокам предстоит взять под контроль Дилана Фейдена, брата Джесси из первой части. Вместо сервисного оружия в духе пистолета, Дилан вооружен странным трансформирующимся клинком, напоминающим меч или дубину. Геймплей в трейлере делает явный упор на ближний бой (melee), уклонения и динамику, что больше напоминает слэшер, чем шутер от третьего лица.

Визуальная часть ролика традиционно для Remedy поражает воображение и пугает: люди-марионетки на нитках, птицы, распадающиеся на геометрические узоры, и искаженная паранормальными силами архитектура Манхэттена.

В описании проект заявлен как Action-RPG. Дилану предстоит бороться за свою человечность и выживание перед лицом космической угрозы, меняющей саму структуру реальности.

Релиз Control Resonant назначен на 2026 год для актуальных консолей и ПК. «Готовьтесь, дальше будет еще страннее», — гласит слоган в трейлере.