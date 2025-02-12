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Control 2 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.9 113 оценок

Control 2 официально перешла в стадию полноценного производства

butcher69
Новости

Финская студия Remedy Entertainment сообщила, что Control 2 завершила фазу подготовки и теперь находится в полномасштабной разработке. Этот важный шаг состоялся в феврале 2025 года, после окончания четвертого квартала.

Кроме того, Remedy выкупила у 505 Games полные права на серию Control, что позволит студии самостоятельно управлять ее будущим. Это соответствует стратегии компании по самоизданию игр в рамках Remedy Connected Universe, куда также входят Alan Wake и предстоящая FBC: Firebreak.

Производство Control 2 финансируется совместно с Annapurna и Tencent, а также сопровождается расширением франшизы, включая возможную экранизацию Alan Wake.

7
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Stasonich_spb

Будет забавно,если Control 2 выйдет раньше ремейка Max Payne 1-2🤔

2
Господин Никто

какой нафиг Control?!! где ремейки Max Payne?

2
Кей Овальд

Лан, лет через пять увидимся.

-1
-zotik-

Зачем?

-1
Kentarou

Посрал 2 от трешаделов ремеди

-3
Палыч Роков

согласен, что Контрол, что Алан Вейк сюжетно полнейшая дичь и трэшак

0
Альбиберчери

будет такой же дурацкой пострелушкой как и первая часть , нет спасибо не надо

-9
Suntorych

Дурацкой пострелушкой? Ты с выключенным звуком и закрытыми глазами играл? Игра классная как в плане боевой системы так и в плане сюжетной линии..

0
cheezypizey

Что-что, а пострелушки в контроле, отнюдь, не "дурацкие"

0
Палыч Роков Suntorych

Сюжет вообще полная бредятина, последняя их интересная игра была это Квантум Бряк. А что Контрол, что Алан Вейк (вся трилогия) полнейшее гуавно

-1