Control 2 официально перешла в стадию полноценного производства

Финская студия Remedy Entertainment сообщила, что Control 2 завершила фазу подготовки и теперь находится в полномасштабной разработке. Этот важный шаг состоялся в феврале 2025 года, после окончания четвертого квартала.
Кроме того, Remedy выкупила у 505 Games полные права на серию Control, что позволит студии самостоятельно управлять ее будущим. Это соответствует стратегии компании по самоизданию игр в рамках Remedy Connected Universe, куда также входят Alan Wake и предстоящая FBC: Firebreak.
Производство Control 2 финансируется совместно с Annapurna и Tencent, а также сопровождается расширением франшизы, включая возможную экранизацию Alan Wake.
Будет забавно,если Control 2 выйдет раньше ремейка Max Payne 1-2🤔
какой нафиг Control?!! где ремейки Max Payne?
Лан, лет через пять увидимся.
Зачем?
Посрал 2 от трешаделов ремеди
согласен, что Контрол, что Алан Вейк сюжетно полнейшая дичь и трэшак
будет такой же дурацкой пострелушкой как и первая часть , нет спасибо не надо
Дурацкой пострелушкой? Ты с выключенным звуком и закрытыми глазами играл? Игра классная как в плане боевой системы так и в плане сюжетной линии..
Что-что, а пострелушки в контроле, отнюдь, не "дурацкие"
Сюжет вообще полная бредятина, последняя их интересная игра была это Квантум Бряк. А что Контрол, что Алан Вейк (вся трилогия) полнейшее гуавно