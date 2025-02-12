Control 2 официально перешла в стадию полноценного производства

Финская студия Remedy Entertainment сообщила, что Control 2 завершила фазу подготовки и теперь находится в полномасштабной разработке. Этот важный шаг состоялся в феврале 2025 года, после окончания четвертого квартала.

Кроме того, Remedy выкупила у 505 Games полные права на серию Control, что позволит студии самостоятельно управлять ее будущим. Это соответствует стратегии компании по самоизданию игр в рамках Remedy Connected Universe, куда также входят Alan Wake и предстоящая FBC: Firebreak.

Производство Control 2 финансируется совместно с Annapurna и Tencent, а также сопровождается расширением франшизы, включая возможную экранизацию Alan Wake.