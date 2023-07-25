Симулятор повара Cooking Simulator 2: Better Together выйдет на ПК к концу 2023 года ©

PlayWay выпустила первый трейлер симулятора повара Cooking Simulator 2: Better Together. Это новая часть кулинарного симулятора от Big Cheese Studio. По словам издателя, игра должна выйти к концу 2023 года на ПК.

Однако, кроме приготовления бургера, в видео очень мало элементов геймплея. Однако из описания продукта Steam, посвященного игре, мы узнаем, что многопользовательский режим будет доступен. Еще одно новшество: повара смогут создавать свои собственные рецепты, вдохновленные базовым рецептом.