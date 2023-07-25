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Cooking Simulator 2: Better Together 4-й квартал 2023 г.
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Симулятор повара Cooking Simulator 2: Better Together выйдет на ПК к концу 2023 года

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monk70
Новости

PlayWay выпустила первый трейлер симулятора повара Cooking Simulator 2: Better Together. Это новая часть кулинарного симулятора от Big Cheese Studio. По словам издателя, игра должна выйти к концу 2023 года на ПК.

Однако, кроме приготовления бургера, в видео очень мало элементов геймплея. Однако из описания продукта Steam, посвященного игре, мы узнаем, что многопользовательский режим будет доступен. Еще одно новшество: повара смогут создавать свои собственные рецепты, вдохновленные базовым рецептом.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
in the void

палец там можно отчекрыжить? а то это не симулятор повара

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Merelone
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