Иммерсивный ретро-шутер Core Decay в стиле Deus Ex получил новый геймплейный трейлер

Издательство 3D Realms и компания-разработчик Slipgate Ironworks выпустили новый трейлер иммерсивного ретро-шутера от первого лица Core Decay в рамках проекта Realms Deep 2023.
Core Decay вам предстоит исследовать огромные объекты на умирающей Земле и раскрыть зловещий план по сохранению человечества любой ценой - даже если это означает переосмысление того, что делает нас живыми. Вы - аномалия. Очнувшись в холодильной камере и почти ничего не помня о своем прошлом, вы обнаруживаете, что в вас гораздо меньше человеческого, чем вы помните, и гораздо больше машинного. Обладая странными, но мощными способностями, вы должны примириться со своим новым "я" и понять, что значит быть живым. Исследуйте уровни, побеждайте врагов и получайте опыт, улучшая себя с помощью более чем 100 кибернетических имплантатов.
На дворе 2089 год. За последние десятилетия доступность природных ресурсов снизилась настолько, что общество пришло в упадок. Государствами управляют корпорации, а планета стоит на пороге экологического коллапса, в результате которого на ней не останется ничего живого. На последнем издыхании человечества возникает теневая сеть заговорщиков, стремящихся спасти человеческий род любыми средствами - даже если для этого придется пожертвовать всем, что значит быть живым.
- Пройдите по следам таинственной организации через умирающую Землю в атмосферном однопользовательском приключении, включающем 11 локаций для исследования.
- Исследуя огромные объекты, вы увидите, что бой - не единственный путь к успеху. Возможно, вам покажется, что зачастую лучше вообще не вступать в бой, а искать творческие решения для достижения своих целей.
- Исследуйте альтернативные маршруты, взламывайте компьютеры и системы безопасности, находите потерянные журналы, коды и пароли, используйте все имеющиеся в вашем распоряжении инструменты для достижения поставленных целей.
Core Decay находится в разработке для ПК (Steam). Дата выхода пока не объявлена.
Ужас, чуть кровь из глаз не потекла. Ее походу из ПС1 вытащили спустя 30 лет)
кал трешак который и на hl и deus ex хочет быть похож но является очередным уг со стымосвалки