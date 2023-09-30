Иммерсивный ретро-шутер Core Decay в стиле Deus Ex получил новый геймплейный трейлер ©

Издательство 3D Realms и компания-разработчик Slipgate Ironworks выпустили новый трейлер иммерсивного ретро-шутера от первого лица Core Decay в рамках проекта Realms Deep 2023.

Core Decay вам предстоит исследовать огромные объекты на умирающей Земле и раскрыть зловещий план по сохранению человечества любой ценой - даже если это означает переосмысление того, что делает нас живыми. Вы - аномалия. Очнувшись в холодильной камере и почти ничего не помня о своем прошлом, вы обнаруживаете, что в вас гораздо меньше человеческого, чем вы помните, и гораздо больше машинного. Обладая странными, но мощными способностями, вы должны примириться со своим новым "я" и понять, что значит быть живым. Исследуйте уровни, побеждайте врагов и получайте опыт, улучшая себя с помощью более чем 100 кибернетических имплантатов.

На дворе 2089 год. За последние десятилетия доступность природных ресурсов снизилась настолько, что общество пришло в упадок. Государствами управляют корпорации, а планета стоит на пороге экологического коллапса, в результате которого на ней не останется ничего живого. На последнем издыхании человечества возникает теневая сеть заговорщиков, стремящихся спасти человеческий род любыми средствами - даже если для этого придется пожертвовать всем, что значит быть живым.

Пройдите по следам таинственной организации через умирающую Землю в атмосферном однопользовательском приключении, включающем 11 локаций для исследования.

Исследуя огромные объекты, вы увидите, что бой - не единственный путь к успеху. Возможно, вам покажется, что зачастую лучше вообще не вступать в бой, а искать творческие решения для достижения своих целей.

Исследуйте альтернативные маршруты, взламывайте компьютеры и системы безопасности, находите потерянные журналы, коды и пароли, используйте все имеющиеся в вашем распоряжении инструменты для достижения поставленных целей.

Core Decay находится в разработке для ПК (Steam). Дата выхода пока не объявлена.