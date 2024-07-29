BLAST Premier Fall Groups 2024 стартует уже сегодня

Новый киберспортивный сезон в самом разгаре, и следующей остановкой для команд по дисциплине CS2 становится BLAST Premier Fall Groups 2024. Сегодня с 13:00 по московскому времени стартуют первые игры, где нас будет ожидать конкурентная борьба. К слову, в первом же матче можно будет посмотреть за игрой российского состава организации Team Spirit.
Расписание игр на сегодня:
- 13:00 - Team Spirit vs OG
- 15:30 - COL vs Heroic
- 18:00 - Vitality vs GL
- 20:30 - Astralis vs Falcons
Фанаты Counter Strike 2 смогут насладиться играми на официальных каналах организации BLAST Premier, а также на русскоязычных трансляциях кастеров из СНГ.