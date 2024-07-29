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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 612 оценок

BLAST Premier Fall Groups 2024 стартует уже сегодня

4efy
Новости

Новый киберспортивный сезон в самом разгаре, и следующей остановкой для команд по дисциплине CS2 становится BLAST Premier Fall Groups 2024. Сегодня с 13:00 по московскому времени стартуют первые игры, где нас будет ожидать конкурентная борьба. К слову, в первом же матче можно будет посмотреть за игрой российского состава организации Team Spirit.

Расписание игр на сегодня:

  • 13:00 - Team Spirit vs OG
  • 15:30 - COL vs Heroic
  • 18:00 - Vitality vs GL
  • 20:30 - Astralis vs Falcons

Фанаты Counter Strike 2 смогут насладиться играми на официальных каналах организации BLAST Premier, а также на русскоязычных трансляциях кастеров из СНГ.

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