BLAST Premier Fall Groups 2024 стартует уже сегодня

Новый киберспортивный сезон в самом разгаре, и следующей остановкой для команд по дисциплине CS2 становится BLAST Premier Fall Groups 2024. Сегодня с 13:00 по московскому времени стартуют первые игры, где нас будет ожидать конкурентная борьба. К слову, в первом же матче можно будет посмотреть за игрой российского состава организации Team Spirit.

Расписание игр на сегодня:

13:00 - Team Spirit vs OG

15:30 - COL vs Heroic

18:00 - Vitality vs GL

20:30 - Astralis vs Falcons

Фанаты Counter Strike 2 смогут насладиться играми на официальных каналах организации BLAST Premier, а также на русскоязычных трансляциях кастеров из СНГ.