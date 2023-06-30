Counter-Strike 2 получила серьезное обновление ©

Counter-Strike 2 получила обновление до версии 1.38.9.4 (79), которое вносит ряд значительных изменений и улучшений в игровой процесс. Обновление уже доступно для загрузки и занимает около 4GB.



Одним из главных нововведений является добавление режима "Обычный", а также появление новых карт - Office и Nuke заменяют Mirage.



В обновлении добавили множество аудио-улучшений, проведены улучшения передвижения, делая технику "баннихоп" более похожей на ту же механику в CS:GO с 128 тикрейтом и, что самое главное, добавили анимации осмотра гранат. Возможно, это чревато скорым появлением скинов на гранаты, но, впрочем, судить пока рано.