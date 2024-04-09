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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 510 оценок

Десятки игроков забанены за применение уже устраненного бага в CS2

litellfox
Новости

Накануне бы обнаружен серьезный баг в игре Counter-Strike 2. Консольная команда позволяла видеть сквозь стены, менять POV игрока или убирать текстуры при помощи команд blink sv_cheats 1, echo 1 и cl_ent_bbox.

Проблема была выявлена и справлена в кратчайшие сроки. Уже через 12 часов после первых сообщений о странностях в CS2 разработчики Valve выпустили обновление на 1,2 МБ, которое исправило ситуацию.

Тем не менее некоторые геймеры решили использовать баг себе на пользу. Платформа FACEIT 8 апреля сообщила о том, что 142 человека были пойманы на читерстве и забанены на два года.

Сейчас CS2 функционирует без проблем.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Angel58

завидую игрокам которых забанили

0
Гена Транквилизатор

Скачай скинченжер, забанят на следующий же день

1
Angel58 Гена Транквилизатор

мне бы бан лет на 5 не больше, чтобы потом скины продать хорошечно)

1
BORGER390 Angel58

Только вот твои скины со временем только дешевеют

0
Андрей Базымов

Прикол Габена

0
Гена Транквилизатор
-3