Десятки игроков забанены за применение уже устраненного бага в CS2

Накануне бы обнаружен серьезный баг в игре Counter-Strike 2. Консольная команда позволяла видеть сквозь стены, менять POV игрока или убирать текстуры при помощи команд blink sv_cheats 1, echo 1 и cl_ent_bbox.
Проблема была выявлена и справлена в кратчайшие сроки. Уже через 12 часов после первых сообщений о странностях в CS2 разработчики Valve выпустили обновление на 1,2 МБ, которое исправило ситуацию.
Тем не менее некоторые геймеры решили использовать баг себе на пользу. Платформа FACEIT 8 апреля сообщила о том, что 142 человека были пойманы на читерстве и забанены на два года.
Сейчас CS2 функционирует без проблем.
завидую игрокам которых забанили
Скачай скинченжер, забанят на следующий же день
мне бы бан лет на 5 не больше, чтобы потом скины продать хорошечно)
Только вот твои скины со временем только дешевеют
Прикол Габена