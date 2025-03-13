Фанаты предложили добавить новый режим игры в CS2 - только овертаймы

Пользователи предложили новый режим для Counter-Strike 2 — Overtime Only. Его суть в том, что матч начинается сразу с овертаймов: каждая команда получает $10 000, игра идет по 3 раунда в половине, а победителем становится та сторона, которая выигрывает овертайм. Это может привести к нестандартным счетам, например 4:2, 7:5 или даже 28:24.

Идея геймера под никнеймом oilygavin на портале reddit получила положительный отклик среди игроков. Многие считают, что этот режим станет хорошей альтернативой казуальному 10v10 и чем-то средним между Retake и обычным соревновательным 5v5 матчем. Один из пользователей, под ником AirplaneReference, даже предложил реализовать этот режим через консольные команды, чтобы убрать ограничения на количество овертаймов: mp_maxrounds 6, mp_startmoney 10000, mp_overtime_enable 1, mp_overtime_limit 0, mp_overtime_maxrounds 6, mp_overtime_startmoney 10000. Пока неизвестно, протестировал ли кто-то этот метод.

Судя по реакции пользователей, сообщество CS2 явно заинтересовано в расширении списка официальных режимов. Сейчас в шутере от Valve доступны следующие режимы игры: Соревновательный, Премьер, Обычный, Напарники, Бой насмерть, Оружейная гонка и Уничтожение объекта.