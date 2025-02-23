Исследование выявило пользу игры Counter-Strike для мозга

Университет Шеффилда (Великобритания) опубликовал результаты исследования, которые демонстрируют, что популярная игра Counter-Strike может положительно влиять на когнитивные способности человека. Согласно данным, опубликованным университетом, шутер от первого лица, который появился 25 лет назад, способствует улучшению скорости принятия решений и быстроты реакции у опытных игроков. Сообщение об этом появилось на официальном сайте вуза.
Ученые из Школы психологии Университета Шеффилда установили, что ветераны Counter-Strike не только быстрее принимают решения, но и оперативнее выбирают верную линию поведения. Это исследование стало первым в своем роде, которое рассматривает влияние видеоигр на когнитивные функции игроков различного уровня подготовки. В партнёрстве с киберспортивной организацией Endpoint учёные смогли изучить воздействие игр на высококвалифицированных геймеров.
Сравнение результатов показало, что профессиональные и полупрофессиональные игроки превосходят новичков в скорости принятия простых решений в среднем на 88,94 миллисекунды. Компьютерное моделирование позволило установить, что это преимущество обусловлено более быстрой обработкой стимулов и исполнением ответных действий. В более сложных задачах, требующих принятия решений, эксперты также продемонстрировали более быстрое накопление информации, что указывает на их преимущество в динамичных условиях, где скорость принятия решений играет ключевую роль.
Исследователи видят потенциал применения полученных данных за пределами игровой индустрии. Они полагают, что результаты могут быть использованы при разработке программ обучения и тренировок для специалистов, работающих в стрессовых условиях, где важны быстрота и точность принятия решений. В качестве примеров таких профессий приводятся врачи, медсёстры, авиадиспетчеры и финансовые трейдеры.
Профессор когнитивной психологии Университета Шеффилда Клаудиа фон Бастиан отметила, что Counter-Strike идеально подходит для изучения влияния игр на когнитивные способности. По ее мнению, динамичный игровой процесс, требующий от двух команд конкуренции, навигации по карте и командной коммуникации, задействует множество когнитивных процессов. Игрокам необходимо быстро анализировать ситуацию, удерживать в уме множество факторов и принимать решения о приоритетах для достижения успеха в игре.
Профессор фон Бастиан считает, что видеоигры могут предоставить безопасную среду для изучения и развития когнитивных способностей в условиях высокого давления. Изучая когнитивные процессы таким образом, можно разработать новые методы поддержки и развития когнитивных навыков у людей, работающих в сферах, где требуется быстрое и точное принятие решений в условиях стресса.
В настоящее время учёные из Шеффилда расширяют свои исследования, сотрудничая с Университетом Женевы для изучения влияния другой киберспортивной игры — League of Legends — на психологию игроков.
Да это всё бред, я с 9 лет играю в кс и никакой практической пользы в этом нет ни в одной плоскости жизнедеятельности.
Единственное, что возвращаясь в кс спустя 5 лет инактива, быстрее адаптируюсь к стрельбе и не более того.
А для тренировок водителей, пилотов и прочее есть более адаптированные тренажеры, где в случае с пилотами идет тренировка запредельной реакции которую в кс применить получится едва ли пару раз за раунд.
Согласно данным, опубликованным университетом, шутер от первого лица, который появился 25 лет назад, способствует улучшению скорости принятия решений и быстроты реакции у опытных игроков. Сообщение об этом появилось на официальном сайте вуза.
Это как сказать: крыса, которую всю жизнь гоняли в колесе, бежит в нем быстрее той, которую там не гоняли (о как)
Есть только две вещи, которые развивает КС. 1) Терпение. Токсики, которые не прочь поразвлекаться с твоими мамой или двумя отцами всегда требуют умения это игнорировать. 2) Увеличение словарного запаса, если ты захочешь бороться с кем-либо словесно или примкнешь на сторону токсика 10-ти лет отроду.
ахахах такое же и про доту
Но если играть только в Counter-Strike и больше ни во что другое, тогда мозгу начнёшь наносить вред, а не пользу, ведь мозгу для поддержания своих функций в тонусе необходимо постоянно получать новую информацию. Соответственно играть следует в разные игры, а не в одну. Всё-таки в Counter-Strike в конечном итоге ты заучишь все карты и тактики, и начнёшь действовать на автоматизме, не думая - а это уже никакой пользы не несёт тебе, потому что ВСЯ возможная инфа из игры уже получена. Далее ты играешь как робот - тупо на автоматизме. Какая с этого польза может быть? А никакой. Это всё равно что ежедневно повторять словарь иностранных слов и получать пользу, но со временем новые иностранные слова в языке заканчиваются и ты перестаёшь получать пользу от их повторения. Мозг далее расслабляется. С играми всё ровно тоже самое.
Нужно подробное описание проводимых тестов.
а по игрокам так и не скажешь
Да ладно? То есть если человек думает головой, то это полезно? Интересное заявление, никто не знал об этом, спасибо что пояснили.
з.ы. иногда мне кажется что некоторым любителям написать какую либо дичь из своей головы только недавно провели интернет.
А ещё они "эксперты" в военном деле
Польза действительно есть.Благодаря некоторым играм,в жизни больше начинаешь орать матом и стучать кулаками по столу,что способствует выходу негативной энергии из организма. Или например желание побыстрее добежать до дома и запустить очередную катку развивает твою физическую форму и укрепляет здоровье. Ещё учит хорошо разбираться в некоторых сложных вещах - например ты уже легко,без гугла сможешь отличить АЕК от Т-72. Изучение сленга конкретной игры помогает развитию интеллекта и стремление к изучению иностранных языков.А так же одновременно к общению и лютой ненависти к своим сверстникам,что поднимает и закаляет твой дух,позволяя рассчитывать в этой жизни исключительно на себя.
А ничего,что возможна и обратная ситуация,когда именно люди,способные быстрее адаптироваться и принимать верные решения в итоге становятся профессиональными игроками?
Чистый эксперимент невозможно провести без клонирования,т.к. все люди разные.
Интересно, а как они замеряли уровень когнитивных способностей? В каких областях?
То есть, профессиональные игроки играют лучше новичков? Кто бы мог подумать! А компьютерная модель наверное сам Counter-Strike?
Я конечно не профессор, но разве авиатренажёры не придумали ровно для того, чтобы довести до автоматизма профессиональные навыки пилота, чтобы тот мог пересесть в настоящий самолёт и не убиться? Аналогично и с другими профессиями. Везде существуют свои методики, которые позволяют тренеровать профессиональные навыки в безопасной форме. В чём смысл данного исследования? Хотя постойте:
Британские учёные! Всё ясно)
Университет Шеффилда (Великобритания)
Британские ученые, это уже мем какой то.
Постоянно какую хрень исследуют.
Польза:
- Игра "убивает мозг и психику".