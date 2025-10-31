ЧАТ ИГРЫ
Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 977 оценок

Нож-бабочку в CS2 купили за 123 рубля

Simple Jack Simple Jack

На торговой площадке Steam зафиксирован курьёзный случай нож-бабочка в Counter-Strike 2 был продан всего за 123 рубля. Обычно подобные скины стоят тысячи долларов, но технический сбой или человеческая ошибка привели к уникальной ситуации.

Butterfly Knife | Lore на торговой площадку в Steam
Butterfly Knife | Lore на торговой площадку в Steam

Инцидент произошёл на фоне общего роста рынка игровых предметов CS2, где капитализация скинов достигла 4.5 миллиардов долларов. Ранее профессиональный игрок Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук успешно скрафтил редкий нож-бабочку (Гамма-волны в Counter-Strike 2) со счётчиком StatTrak.

Напомним, что 30 октября в 10:00 по московскому времени с первых скрафченных предметов были сняты торговые ограничения, после чего капитализация скинов временно снизилась до 3.9 миллиардов долларов.

Комментарии:
Omnia Smirnow
А я покакал)

ZAUSA
Обычно подобные скины стоят тысячи долларов, но технический сбой или человеческая ошибка привели к уникальной ситуации.

Это к какому? Продан на 123 рубля дороже реальной цены?

Иваныч из Тулы

Это я купил.

maximus388

А бабочка крылышками бяк-бяк-бяк-бяк...
Такие ошибки были и раньше. При размещении лота не там ставишь запятую, подтверждаешь не глядя или вкупе с другими предметами, и вот вместо 100$ получаешь 10$, а то 1$. На фоне ажиотажа и общего снижения цен не удивительно, что все бросились менять предложение, и кто-то лопухнулся.

Armen 88

Дорого...

VanerOz

Два нуля забыл, бывает)

