Нож-бабочку в CS2 купили за 123 рубля

На торговой площадке Steam зафиксирован курьёзный случай – нож-бабочка в Counter-Strike 2 был продан всего за 123 рубля. Обычно подобные скины стоят тысячи долларов, но технический сбой или человеческая ошибка привели к уникальной ситуации.

Butterfly Knife | Lore на торговой площадку в Steam

Инцидент произошёл на фоне общего роста рынка игровых предметов CS2, где капитализация скинов достигла 4.5 миллиардов долларов. Ранее профессиональный игрок Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук успешно скрафтил редкий нож-бабочку (Гамма-волны в Counter-Strike 2) со счётчиком StatTrak.

Напомним, что 30 октября в 10:00 по московскому времени с первых скрафченных предметов были сняты торговые ограничения, после чего капитализация скинов временно снизилась до 3.9 миллиардов долларов.