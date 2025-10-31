Нож-бабочку в CS2 купили за 123 рубля

На торговой площадке Steam зафиксирован курьёзный случай – нож-бабочка в Counter-Strike 2 был продан всего за 123 рубля. Обычно подобные скины стоят тысячи долларов, но технический сбой или человеческая ошибка привели к уникальной ситуации.
Инцидент произошёл на фоне общего роста рынка игровых предметов CS2, где капитализация скинов достигла 4.5 миллиардов долларов. Ранее профессиональный игрок Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук успешно скрафтил редкий нож-бабочку (Гамма-волны в Counter-Strike 2) со счётчиком StatTrak.
Напомним, что 30 октября в 10:00 по московскому времени с первых скрафченных предметов были сняты торговые ограничения, после чего капитализация скинов временно снизилась до 3.9 миллиардов долларов.
Такие ошибки были и раньше. При размещении лота не там ставишь запятую, подтверждаешь не глядя или вкупе с другими предметами, и вот вместо 100$ получаешь 10$, а то 1$. На фоне ажиотажа и общего снижения цен не удивительно, что все бросились менять предложение, и кто-то лопухнулся.
