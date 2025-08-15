Последний патч в Counter-Strike 2 значительно улучшил производительность

Игроки отмечают, что теперь у них на 25% больше FPS, чем ранее

В Counter-Strike 2 значительно улучшилась производительность после выхода обновления. В нем Valve доработала рендеринг на большинстве карт.

Пользователи отмечают, что после патча частота кадров в секунду в среднем увеличилась на 20%—25%. Геймеры с иронией называют обновление лучшим за последние годы.

Датамайнер Thour проанализировал FPS в Counter-Strike 2 до и после выхода обновления. Согласно его исследованию, средняя частота кадров практически не изменилась. Но во время самых сильных нагрузок FPS вырос на 7%.

Последнее обновление Counter-Strike 2 вышло 14 августа. В нем разработчики добавили ночные версии карт Ancient и Shoots, исправили анимации осмотра и вытаскивания оружия, а также улучшили производительность шутера.