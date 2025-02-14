Превью турнира PGL Cluj-Napoca 2025 в Counter-Strike 2

Турнир PGL Cluj-Napoca 2025 стартует 14 февраля и продлится до 23 февраля. Это первый крупный ивент PGL в 2025 году с призовым фондом $1,250,000 и участием 16 команд. Формат включает швейцарскую систему на групповом этапе (BO3) и плей-офф по Single Elimination. Особенность турнира — отсутствие топ-команд вроде Spirit, NAVI и Vitality, что делает борьбу более открытой.

Главные фавориты

The MongolZ

Азиатская команда, показавшая сильные результаты на IEM Katowice 2025 (полуфинал). Их агрессивный стиль и уверенная игра на картах вроде Anubis делают их фаворитами, особенно в отсутствие "грандов". Коэффициенты букмекеров — 4.50–5.00. Eternal Fire

Турецкий коллектив находится на пике формы: серебро на BLAST Bounty и топ-6 на IEM Katowice. XANTARES и команда стремятся к первому титулу, а отсутствие давления со стороны топ-команд усиливает их шансы. Коэффициент — 4.50–6.00. FaZe Clan

Опытный состав с karrigan и rain, но недавние провалы (например, поражение от paiN) вызывают вопросы. Тем не менее, их индивидуальный скилл и амбиции делают их опасными. Коэффициент — 3.25.

Темные лошадки

Virtus.pro

Команда вернулась к полному составу (FL4MUS в строю) и показала потенциал на предыдущих турнирах. Их мотивация доказать, что успехи не случайны, может привести к сюрпризам. Коэффициент — 10.00. 3DMAX

Французы обновили состав, заменив Djoko на bodyy. Несмотря на риск, их энергия и агрессивная игра на LAN могут помочь пробиться в плей-офф. Коэффициент — 26.00. Falcons

Несмотря на нестабильность, состав с NiKo и zonic имеет потенциал. Если игроки избавятся от давления, команда может взять топ-4.

Факторы, влияющие на турнир

Формат BO3 на групповом этапе снижает роль случайности, что играет на руку тактически сильным командам.

снижает роль случайности, что играет на руку тактически сильным командам. Матч за третье место добавит драмы в финальный день.

добавит драмы в финальный день. Отсутствие топ-команд открывает путь для новых имен. Например, Astralis или MIBR могут удивить, если найдут стабильность.

Прогноз на плей-офф

Скорее всего, в топ-8 войдут The MongolZ, Eternal Fire, FaZe, Virtus.pro, MOUZ, Falcons, 3DMAX и paiN. В финале вероятно противостояние между The MongolZ и Eternal Fire, где азиаты могут взять первый крупный трофей для региона.

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