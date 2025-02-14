Превью турнира PGL Cluj-Napoca 2025 в Counter-Strike 2

Турнир PGL Cluj-Napoca 2025 стартует 14 февраля и продлится до 23 февраля. Это первый крупный ивент PGL в 2025 году с призовым фондом $1,250,000 и участием 16 команд. Формат включает швейцарскую систему на групповом этапе (BO3) и плей-офф по Single Elimination. Особенность турнира — отсутствие топ-команд вроде Spirit, NAVI и Vitality, что делает борьбу более открытой.
Главные фавориты
- The MongolZ
Азиатская команда, показавшая сильные результаты на IEM Katowice 2025 (полуфинал). Их агрессивный стиль и уверенная игра на картах вроде Anubis делают их фаворитами, особенно в отсутствие "грандов". Коэффициенты букмекеров — 4.50–5.00.
- Eternal Fire
Турецкий коллектив находится на пике формы: серебро на BLAST Bounty и топ-6 на IEM Katowice. XANTARES и команда стремятся к первому титулу, а отсутствие давления со стороны топ-команд усиливает их шансы. Коэффициент — 4.50–6.00.
- FaZe Clan
Опытный состав с karrigan и rain, но недавние провалы (например, поражение от paiN) вызывают вопросы. Тем не менее, их индивидуальный скилл и амбиции делают их опасными. Коэффициент — 3.25.
Темные лошадки
- Virtus.pro
Команда вернулась к полному составу (FL4MUS в строю) и показала потенциал на предыдущих турнирах. Их мотивация доказать, что успехи не случайны, может привести к сюрпризам. Коэффициент — 10.00.
- 3DMAX
Французы обновили состав, заменив Djoko на bodyy. Несмотря на риск, их энергия и агрессивная игра на LAN могут помочь пробиться в плей-офф. Коэффициент — 26.00.
- Falcons
Несмотря на нестабильность, состав с NiKo и zonic имеет потенциал. Если игроки избавятся от давления, команда может взять топ-4.
Факторы, влияющие на турнир
- Формат BO3 на групповом этапе снижает роль случайности, что играет на руку тактически сильным командам.
- Матч за третье место добавит драмы в финальный день.
- Отсутствие топ-команд открывает путь для новых имен. Например, Astralis или MIBR могут удивить, если найдут стабильность.
Прогноз на плей-офф
Скорее всего, в топ-8 войдут The MongolZ, Eternal Fire, FaZe, Virtus.pro, MOUZ, Falcons, 3DMAX и paiN. В финале вероятно противостояние между The MongolZ и Eternal Fire, где азиаты могут взять первый крупный трофей для региона.
Если вы хотите следить за турниром, трансляции доступны на Twitch, YouTube и PGL.tv. Так же подписывайтесь на этот канал будем выкладывать результаты и прогнозы :)
Мастера закладок, гренок и командной тактики. Помню в UT играл, когда она вышла, Угарал пол года на это. Потом забил. Не всем есть место в будущем.
-Доктор, я всё время слышу голоса, сил больше нет!
-Наушники, блять, сними.
Мне кажется тут попахивает ксенофобией. Молча давай лучше ты радуйся, писюк, фигли-б нет? А меня только за большие деньги в это играть заставят.
Ты ещё и художник. Это твоя мама или собака?