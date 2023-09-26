Релиз Counter-Strike 2 может состояться через считанные часы

Судя по шапке официального twitter-аккаунта Counter-Strike 2, до некоего крупного события в жизненном цикле игры остались считаные часы.
Неделю назад официальный профиль спрашивал у пользователей "Что вы делаете в следующую среду?", что многие расценили как своеобразный тизер даты выхода обновления, которое превратит CS:GO в Counter-Strike 2. Недавно, это сообщение изменилось и гласит "Рассвет последнего дня".
Большинство игровых компаний и крупных издателей ориентируется на часовой пояс UTC-8, и если отследить время обновления шапки профиля, то расшифровать послание становится очень легко. Аккаунт прямым текстом заявляет, что наступил последний день. Последний день ожидания релиза? Последний день тестирования? Завтра весь мир узнает точный ответ.
Хотя, чисто технически, Counter-Strike 2 является обновлением для CS:GO, в ходе закрытых тестов немногочисленные счастливчики обнаружили много серьезных изменений. Были внесены не только балансные правки, но и улучшена визуальная часть. Официальный анонс Counter-Strike 2 состоялся 22 марта, а закрытые тесты начались еще летом.
Двадцать лет назад в школе был интересен еще с версии 1.0 до 1.6, как щас в это однообразие люди играют я хз, однообразная механика из катки в катку без какой либо вариативности вообще!
там в лутбоксы играют, кс умер после 1.6....
Отчасти это правда, но в каких онлайн шутерах это не так? Просто, эта игра не имеет адекватных альтернатив, она имеет только конкурентов, но немного с другим форматом: R6, Valorant
Без Меншена, КС не КС.
КС уже давно без Меншена к сожалению
Cs_estate нравился больше)
Вот это собираются вываливать в релиз, вот в это люди вынуждены будут играть. Надеюсь игру в обзорах ожидает "теплый" прием, хотя наверняка как всегда проглотят и попросят добавки
как трилогию схавали, так и кс2 с читерами схавают, времена хороших шутеров прошли, сейчас поколение любит глазами, а играть софтами....
ну первое это вполне возможно у человека интернет упал,второе фиксится за 10 секунд,добавлением невидимой стенки вокруг мусорки,третье вроде как работает только с ботами в сингле,это всё могут исправить с релизом
Это уже давно исправили
Я бы это схавал если бы сам такое не ловил на регулярной основе, и что характерно - всегда это это происходит во время перестрелки
Это не исправлено до сих пор
Нет, не только с ботами. Найди того кто умеет в этот баг и он тебе покажет
Так и вижу, что менее чем через сутки игру вывалят с исправленными багами
Иди эту лапшу вешай своим одноклассникам
Не верю
Правая рука стерается без новостей про аТомное ❤️ нет и нет)
css на картинке такая родная прямо, точно также как и 1.6
Не знаю, что все так носятся с КС2 - это же просто графон-патч с дежурными, никуда не девающимися обновлениями через стимворкс по-сути старого движка, а не новой игры.
Одно дело, когда свежие текстурки для Скурима или Ведьмака горячо обсуждают, но для реалистичного шутера, где главное - сам процесс...выглядит странно.
Сам я играю только в Зомби Искейпы и Гангеймы, так что наверное, даже не замечу волшебной трансформации игры в новинку.