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Counter-Strike 2 2023 г.
6.3 257 оценок

Релиз Counter-Strike 2 может состояться через считанные часы

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GRAF_RAGE
Новости

Судя по шапке официального twitter-аккаунта Counter-Strike 2, до некоего крупного события в жизненном цикле игры остались считаные часы.

Неделю назад официальный профиль спрашивал у пользователей "Что вы делаете в следующую среду?", что многие расценили как своеобразный тизер даты выхода обновления, которое превратит CS:GO в Counter-Strike 2. Недавно, это сообщение изменилось и гласит "Рассвет последнего дня".

Большинство игровых компаний и крупных издателей ориентируется на часовой пояс UTC-8, и если отследить время обновления шапки профиля, то расшифровать послание становится очень легко. Аккаунт прямым текстом заявляет, что наступил последний день. Последний день ожидания релиза? Последний день тестирования? Завтра весь мир узнает точный ответ.

Хотя, чисто технически, Counter-Strike 2 является обновлением для CS:GO, в ходе закрытых тестов немногочисленные счастливчики обнаружили много серьезных изменений. Были внесены не только балансные правки, но и улучшена визуальная часть. Официальный анонс Counter-Strike 2 состоялся 22 марта, а закрытые тесты начались еще летом.

4
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
neeXXXT

Двадцать лет назад в школе был интересен еще с версии 1.0 до 1.6, как щас в это однообразие люди играют я хз, однообразная механика из катки в катку без какой либо вариативности вообще!

4
Truth85

там в лутбоксы играют, кс умер после 1.6....

8
Merelone

Отчасти это правда, но в каких онлайн шутерах это не так? Просто, эта игра не имеет адекватных альтернатив, она имеет только конкурентов, но немного с другим форматом: R6, Valorant

2
qDan

Без Меншена, КС не КС.

0
Famiclone qDan

КС уже давно без Меншена к сожалению

0
neeXXXT qDan

Cs_estate нравился больше)

0
Famiclone

Вот это собираются вываливать в релиз, вот в это люди вынуждены будут играть. Надеюсь игру в обзорах ожидает "теплый" прием, хотя наверняка как всегда проглотят и попросят добавки

4
Rush_2020

как трилогию схавали, так и кс2 с читерами схавают, времена хороших шутеров прошли, сейчас поколение любит глазами, а играть софтами....

2
h1fter

ну первое это вполне возможно у человека интернет упал,второе фиксится за 10 секунд,добавлением невидимой стенки вокруг мусорки,третье вроде как работает только с ботами в сингле,это всё могут исправить с релизом

-1
Freund Benno

Это уже давно исправили

0
Famiclone h1fter
ну первое это вполне возможно у человека интернет упал

Я бы это схавал если бы сам такое не ловил на регулярной основе, и что характерно - всегда это это происходит во время перестрелки

второе фиксится за 10 секунд

Это не исправлено до сих пор

аботает только с ботами

Нет, не только с ботами. Найди того кто умеет в этот баг и он тебе покажет

это всё могут исправить с релизом

Так и вижу, что менее чем через сутки игру вывалят с исправленными багами

1
Famiclone Freund Benno

Иди эту лапшу вешай своим одноклассникам

1
NegativePolygon

Не верю

0
zzzvirus1

Правая рука стерается без новостей про аТомное ❤️ нет и нет)

0
Робот Колдун

css на картинке такая родная прямо, точно также как и 1.6

0
qDan

Не знаю, что все так носятся с КС2 - это же просто графон-патч с дежурными, никуда не девающимися обновлениями через стимворкс по-сути старого движка, а не новой игры.

Одно дело, когда свежие текстурки для Скурима или Ведьмака горячо обсуждают, но для реалистичного шутера, где главное - сам процесс...выглядит странно.

Сам я играю только в Зомби Искейпы и Гангеймы, так что наверное, даже не замечу волшебной трансформации игры в новинку.

-1