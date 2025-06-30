Российская бабушка-стример продала скины CS2 для оплаты кредита семьи

Контент-мейкерша порекомендовала фанатам никогда не брать займы
76-летняя стримерша Бабушка Ольга, известная под ником i_olga, рассказала, что продала все свои скины (косметические предметы) из Counter-Strike 2. Средства ей потребовались, чтобы помочь семье с долгами по кредиту.
Доброго всем дня мои хорошие, не хотела никого напрягать, скажу вам открыто как есть, к большому сожалению пришлось сегодня продать все скины. Спасибо огромнейшее Алику Megarush, за его огромную помощь моей семье и выхода из ситуации. После того как закончила стрим, в дверь постучали, вы сами понимаете кто приходит и требовательно стучит. Берегите себя, своих родных и старайтесь не брать кредиты ребятки.
Стримерша i_olga
В комментариях i_olga объяснила, что кредит оформляла не она — долги образовались у членов ее семьи. Она также посоветовала своим зрителям никогда не брать кредиты.
Фанаты в комментариях поддержали Бабушку Ольгу, а также предложили открыть сбор средств на закрытие долга. Однако стримерша не ответила на подобные сообщения.
Бабушка Ольга проводит прямые трансляции по Counter-Strike 2 с начала 2021 года. На ее Twitch-канал подписано свыше 213 тыс. пользователей. В среднем за ее стримами наблюдает около 462 человека, а показатель пикового онлайна составляет 14,2 тыс. зрителей.
Я надеюсь за сайт,где украинские бабушки непотребством за деньги занимаются не забанят за упоминание?Причем эти украинки вещают под российскими флагами,с какого фига спрашивается.
Один народ. ВВП так сказал.
Пруфов, конечно же, не будет?
Я бы в таких фетишах постеснялся публично признаваться, но дело твоё конечно. Милфхантеры зашли слишком далеко...
"После того как закончила стрим, в дверь постучали, вы сами понимаете кто приходит и требовательно стучит" звучит как прогрев на бабки обычный, которых история знает сотни в интернете.
С одной стороны, люди загнанные в кредиты, с другой - такая пустышка как скины в игре, продажа которых, может эти неподъемные для семьи кредиты закрыть... Чудный капиталистический мир...
Только этого не хватало. Недалёкая родня набрала кредитов, а её подписчики будут закрывать их долги за свои честно заработанные.
Не дай бог заболеет у тебя кто-то из родни чем-то серьезным или случиться другая беда, например срочный ремонт из-за аварии. Вот тогда сам себе расскажешь про недалеких, по дороге к банку.
Новость про кс или про кредиты?
Вообще не понимаю смысл в такое играть в таком та возрасте в итоге мы получаем это