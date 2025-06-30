ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 863 оценки

Российская бабушка-стример продала скины CS2 для оплаты кредита семьи

Solstice Solstice

Контент-мейкерша порекомендовала фанатам никогда не брать займы

76-летняя стримерша Бабушка Ольга, известная под ником i_olga, рассказала, что продала все свои скины (косметические предметы) из Counter-Strike 2. Средства ей потребовались, чтобы помочь семье с долгами по кредиту.

Доброго всем дня мои хорошие, не хотела никого напрягать, скажу вам открыто как есть, к большому сожалению пришлось сегодня продать все скины. Спасибо огромнейшее Алику Megarush, за его огромную помощь моей семье и выхода из ситуации. После того как закончила стрим, в дверь постучали, вы сами понимаете кто приходит и требовательно стучит. Берегите себя, своих родных и старайтесь не брать кредиты ребятки.

Стримерша i_olga

В комментариях i_olga объяснила, что кредит оформляла не она — долги образовались у членов ее семьи. Она также посоветовала своим зрителям никогда не брать кредиты.

Фанаты в комментариях поддержали Бабушку Ольгу, а также предложили открыть сбор средств на закрытие долга. Однако стримерша не ответила на подобные сообщения.

Бабушка Ольга проводит прямые трансляции по Counter-Strike 2 с начала 2021 года. На ее Twitch-канал подписано свыше 213 тыс. пользователей. В среднем за ее стримами наблюдает около 462 человека, а показатель пикового онлайна составляет 14,2 тыс. зрителей.

Источник  
12
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
AjarVryn

Я надеюсь за сайт,где украинские бабушки непотребством за деньги занимаются не забанят за упоминание?Причем эти украинки вещают под российскими флагами,с какого фига спрашивается.

14
Yoshemitsu

Один народ. ВВП так сказал.

3
Spillik

Пруфов, конечно же, не будет?

2
Ziyter7

Я бы в таких фетишах постеснялся публично признаваться, но дело твоё конечно. Милфхантеры зашли слишком далеко...

2
Partenavia

"После того как закончила стрим, в дверь постучали, вы сами понимаете кто приходит и требовательно стучит" звучит как прогрев на бабки обычный, которых история знает сотни в интернете.

6
Сережаа

С одной стороны, люди загнанные в кредиты, с другой - такая пустышка как скины в игре, продажа которых, может эти неподъемные для семьи кредиты закрыть... Чудный капиталистический мир...

2
K.e.k.s
предложили открыть сбор средств на закрытие долга

Только этого не хватало. Недалёкая родня набрала кредитов, а её подписчики будут закрывать их долги за свои честно заработанные.

1
Сережаа
Только этого не хватало. Недалёкая родня набрала кредитов, а её подписчики будут закрывать их долги за свои честно заработанные.

Не дай бог заболеет у тебя кто-то из родни чем-то серьезным или случиться другая беда, например срочный ремонт из-за аварии. Вот тогда сам себе расскажешь про недалеких, по дороге к банку.

2
Человек-Анекдот

Новость про кс или про кредиты?

kotasha

Вообще не понимаю смысл в такое играть в таком та возрасте в итоге мы получаем это