Российская бабушка-стример продала скины CS2 для оплаты кредита семьи

Контент-мейкерша порекомендовала фанатам никогда не брать займы

76-летняя стримерша Бабушка Ольга, известная под ником i_olga, рассказала, что продала все свои скины (косметические предметы) из Counter-Strike 2. Средства ей потребовались, чтобы помочь семье с долгами по кредиту.

Доброго всем дня мои хорошие, не хотела никого напрягать, скажу вам открыто как есть, к большому сожалению пришлось сегодня продать все скины. Спасибо огромнейшее Алику Megarush, за его огромную помощь моей семье и выхода из ситуации. После того как закончила стрим, в дверь постучали, вы сами понимаете кто приходит и требовательно стучит. Берегите себя, своих родных и старайтесь не брать кредиты ребятки.



Стримерша i_olga

В комментариях i_olga объяснила, что кредит оформляла не она — долги образовались у членов ее семьи. Она также посоветовала своим зрителям никогда не брать кредиты.

Фанаты в комментариях поддержали Бабушку Ольгу, а также предложили открыть сбор средств на закрытие долга. Однако стримерша не ответила на подобные сообщения.

Бабушка Ольга проводит прямые трансляции по Counter-Strike 2 с начала 2021 года. На ее Twitch-канал подписано свыше 213 тыс. пользователей. В среднем за ее стримами наблюдает около 462 человека, а показатель пикового онлайна составляет 14,2 тыс. зрителей.