Team Spirit по CS 2 победила в IEM Katowice 2024

Team Spirit, российский коллектив по Counter-Strike 2, одержал победу на первом топовом турнире сезона – Intel Extreme Masters Katowice 2024, проходившем в польском городе Катовице.
В финале "драконы" из Team Spirit одержали победу над европейской командой FaZe Clan со счетом 3:0. На картах результаты были следующими: 13-9 на Nuke, 13-11 на Mirage, 13-3 на Overpass. Эта победа сделала российский коллектив чемпионом IEM Katowice 2024, после того как они выиграли семь матчей подряд.
Даже антироссийские настроения некоторых противников и зрителей не помешали победе Team Spirit. Они не только выиграли турнир, но также получили приглашения на несколько других топовых турниров: Esports World Cup 2024, BLAST Premier World Final и IEM Cologne 2024.
После победы в Катовице команда Леонида "chopper" Вишнякова заработала 400 тыс. долларов призовых. Следующий турнир для коллектива состоится в Бухаресте, где будут проходить отборочные к чемпионату мира по CS2 – PGL Major Copenhagen 2024.
DONK