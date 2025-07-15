Valve подает сигнал? Counter-Strike 2 может дебютировать на Xbox

Пользователи Xbox обратили внимание на появление официального клуба Counter-Strike 2 на платформе. Такая отметка означает, что сообщество связано с игрой и поддерживается разработчиком или издателем.
Появление клуба дало повод фанатам предположить, что Valve готовит релиз CS2 на консолях от Microsoft.
Ранее серия уже появлялась на консолях: с 2012 года на Xbox 360 была доступна CS:GO, однако с выходом Counter-Strike 2 осенью 2023 года поддержка консольной версии была официально прекращена.
Пока Valve не делала заявлений о релизе CS2 на Xbox или других платформах, но появление клуба может свидетельствовать о подготовке к запуску или как минимум тестированию.
Зачем этот архаичный кал ещё и на соснолях, кто-то в здравом уме в это будет играть?
Ура, наконец-то врот буду брать не только у софтеров, но ещё и ГЕЙмпадеров
Кс не колда, тут другой мув и ттк, боюсь консольщики тут станут пушечным мясом если будет кроссплей.
Консольщикам обычно дают возможность отключать ПК от себя, а вот ПК игрокам придётся как обычно терпеть этих молодцов ))
Я клоню к тому, что если кс выйдет на консоли, то инвалидам дадут аим-ассист. Следовательно будем брать в рот.
А так люди и сейчас играют на геймпаде, но без а/а. Респект таким
КС ГО на икс бокс 360?))))
Было дело
Серьезно?
Да, выпускали но почти сразу закрыли проект
Все fps существующие на консолях играют лишь для пробы, либо при возможности отключить кроссплатформу, но разработки почему-то не догоняют, что на геймпада в шутан играть не айс. ИМХО.
Вполне айс, но не в онлайне с пкашниками, конечно же.
Если Валорант есть то почему бы и не КС.Главное поддержка клавомыши и 120 ФПС и возможность включения выключение кроссплотформы с ПК чтобы без читаков пкашных играть