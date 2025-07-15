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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 879 оценок

Valve подает сигнал? Counter-Strike 2 может дебютировать на Xbox

Solstice Solstice

Пользователи Xbox обратили внимание на появление официального клуба Counter-Strike 2 на платформе. Такая отметка означает, что сообщество связано с игрой и поддерживается разработчиком или издателем.

Появление клуба дало повод фанатам предположить, что Valve готовит релиз CS2 на консолях от Microsoft.

Ранее серия уже появлялась на консолях: с 2012 года на Xbox 360 была доступна CS:GO, однако с выходом Counter-Strike 2 осенью 2023 года поддержка консольной версии была официально прекращена.

Пока Valve не делала заявлений о релизе CS2 на Xbox или других платформах, но появление клуба может свидетельствовать о подготовке к запуску или как минимум тестированию.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Dark1994

Зачем этот архаичный кал ещё и на соснолях, кто-то в здравом уме в это будет играть?

3
КонстантинEscadron

Ура, наконец-то врот буду брать не только у софтеров, но ещё и ГЕЙмпадеров

1
Freund Benno

Кс не колда, тут другой мув и ттк, боюсь консольщики тут станут пушечным мясом если будет кроссплей.

Человек-Анекдот Freund Benno

Консольщикам обычно дают возможность отключать ПК от себя, а вот ПК игрокам придётся как обычно терпеть этих молодцов ))

КонстантинEscadron Freund Benno

Я клоню к тому, что если кс выйдет на консоли, то инвалидам дадут аим-ассист. Следовательно будем брать в рот.

А так люди и сейчас играют на геймпаде, но без а/а. Респект таким

Azimut zvuk

КС ГО на икс бокс 360?))))

Freund Benno

Было дело

5
Azimut zvuk Freund Benno

Серьезно?

Freund Benno Azimut zvuk

Да, выпускали но почти сразу закрыли проект

Vova S

Все fps существующие на консолях играют лишь для пробы, либо при возможности отключить кроссплатформу, но разработки почему-то не догоняют, что на геймпада в шутан играть не айс. ИМХО.

Ziyter7

Вполне айс, но не в онлайне с пкашниками, конечно же.

2
Gunдон

Если Валорант есть то почему бы и не КС.Главное поддержка клавомыши и 120 ФПС и возможность включения выключение кроссплотформы с ПК чтобы без читаков пкашных играть