Valve подает сигнал? Counter-Strike 2 может дебютировать на Xbox

Пользователи Xbox обратили внимание на появление официального клуба Counter-Strike 2 на платформе. Такая отметка означает, что сообщество связано с игрой и поддерживается разработчиком или издателем.

Появление клуба дало повод фанатам предположить, что Valve готовит релиз CS2 на консолях от Microsoft.

Ранее серия уже появлялась на консолях: с 2012 года на Xbox 360 была доступна CS:GO, однако с выходом Counter-Strike 2 осенью 2023 года поддержка консольной версии была официально прекращена.

Пока Valve не делала заявлений о релизе CS2 на Xbox или других платформах, но появление клуба может свидетельствовать о подготовке к запуску или как минимум тестированию.