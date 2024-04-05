Valve поделилась подробностями ближайших обновлений Counter-Strike 2

Крупные чемпионаты по Counter-Strike 2 традиционно завершаются афтерпати, на котором киберспортсмены и комментаторы могут пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Официальные турниры от Valve отличаются тем, что на таких встречах присутствуют и разработчики шутера. Таким образом, авторам подкаста Talking Counter Чаду SPUNJ Берчиллу, Джейсону moses О’Тулу и Янко YNk Пауновичу удалось поинтересоваться о будущем CS2 и грядущих глобальных обновлениях.
Сотрудник Valve отметил, что сейчас приоритетом является доработка античита шутера, на который жалуются многие игроки, а также и киберспортсмены. Грядущие изменения VAC Live держатся в строжайшем секрете, журналистам удалось узнать только то, что работа над ним — задача №1 для компании.
Также сотрудника Valve спросили про возвращение карты Train: на это он ответил, что компания работает над новыми локациями, а на одной из них стоит поезд. Журналисты не посчитали это прямым подтверждением появления культовой карты в обновленной версии шутера — это может быть абсолютно новая локация.
Train пропал из активного соревновательного списка карт еще в 2021 году. Кадры локации появлялись в официальных трейлерах CS2, также с закрытого бета-тестирования шутера часто возникают слухи об ее возвращении.
Поменяют пару текстур, пофиксят несколько багов, добавят новых - вот и все обновление
Лучше бы 128 тикрейт вернули, даже 64 лучше был чем нынешний сабтик, с преимуществом пикающего и задержками при убийстве
Операцию летом выкатят я надеюсь? Не хочется до конца года ждать(
когда уже добавят скины кошко девочек?
Ведь их нет и не будет, cs go соврать не даст, за 10 лет даже крутилки там не смогли починить и никакие ИИ даже здесь не помогли, бездари