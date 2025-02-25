Бывшие разработчики Gothic анонсировали свой новый проект - Cralon

Студия Pithead Studio, основанная бывшими ключевыми разработчиками Piranha Bytes Дженнифер и Бьёрном Панкратц, анонсировала свою дебютную игру — Cralon. Проект представляет собой 3D-данжен-кроулер с элементами RPG и приключения, вдохновленный классикой жанра, такой как Ultima Underworld и Arx Fatalis.

В Cralon игрокам предстоит взять на себя роль героя по имени Кралон, который оказывается в ловушке в шахте, преследуя демона. Цель – найти выход на поверхность, разгадывая тайны подземелья, сражаясь с монстрами и решая головоломки.

Разработчики обещают разветвленный сюжет с побочными заданиями, полностью озвученные диалоги с возможностью выбора, ближний и дальний бой, систему крафтинга, а также встречи с различными существами, как враждебными, так и дружелюбными. Игра создается на движке Unreal Engine 5.

Cralon разрабатывается для ПК и будет доступна в Steam и Epic Games Store. Дата выхода пока не объявлена. Опубликован первый трейлер, демонстрирующий атмосферу игры и некоторые геймплейные моменты.