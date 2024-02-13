Mechanics VoiceOver продемонстрировали новые голоса для Crash Bandicoot 4

Студия Mechanics VoiceOver, которая занимается неофициальными локализациями, выпустила новый бэкстейдж. Посвящён он игре Crash Bandicoot 4: It's About Time и показывает основных персонажей, а именно: Аку-Аку, которого озвучивает Василий Дахненко. Лани-Лули, которого озвучивает Дмитрий Рыбин. Акано, которого озвучивает Сергей Пономарёв и Дингодайла, которого озвучил Артур Иванов

Сами Механики пишут:

На данный момент записано около половины игры и закончены перевод и укладка того, что осталось. А значит уже совсем скоро начнутся финальные записи!

Ещё Механики объявили, что для донатеров ВК и бусти доступны дополнительные бэкстейджи и далеко не все из них попадают в открытый доступ, а подписчиками бусти с уровнем "Механоид" также доступна ранняя версия русификатора звука для интерактивного детективного триллера The Invisible Hours