Crash Team Rumble 20.06.2023
6.6 8 оценок

Новый геймплейный трейлер Crash Team Rumble

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butcher69
Новости

Сегодня Activision выпустила новый трейлер следующей игры Crash Bandicoot - Crash Team Rumble.

Трейлер посвящен игровому процессу, предлагаемому в бета-версии, которая начнется завтра, хотя для получения доступа к игре необходимо сделать предварительный заказ.

В игре будет пять играбельных персонажей (сам Крэш, Коко Бандикут, Тауна, Дингодиль и доктор Нео Кортекс) и три карты: Tiki Towers, Calamity Canyon и Just Beachy. Закрытая бета-версия будет открыта до 24 апреля.

В бета-версии вы сможете играть в матчах 4v4 против других игроков, соревнуясь в том, какая команда соберет больше Вумпы. Ниже вы можете посмотреть, как это выглядит.

Crash Team Rumble выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One 20 июня 2023 года. Будет доступен кроссплатформенный геймплей.

Трейлеры
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Предстоящая бета Crash Team Rumble будет включать публичные лобби и частные матчи
Предстоящая бета Crash Team Rumble будет включать публичные лобби и частные матчи
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Limgrave

Выглядит ублюдски, когда игры уже будут развиваться, а не стоять на месте или ещё хуже, деградировать.

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ilyush

краш баш?

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