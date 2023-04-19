Новый геймплейный трейлер Crash Team Rumble ©

Сегодня Activision выпустила новый трейлер следующей игры Crash Bandicoot - Crash Team Rumble.

Трейлер посвящен игровому процессу, предлагаемому в бета-версии, которая начнется завтра, хотя для получения доступа к игре необходимо сделать предварительный заказ.

В игре будет пять играбельных персонажей (сам Крэш, Коко Бандикут, Тауна, Дингодиль и доктор Нео Кортекс) и три карты: Tiki Towers, Calamity Canyon и Just Beachy. Закрытая бета-версия будет открыта до 24 апреля.

В бета-версии вы сможете играть в матчах 4v4 против других игроков, соревнуясь в том, какая команда соберет больше Вумпы. Ниже вы можете посмотреть, как это выглядит.

Crash Team Rumble выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One 20 июня 2023 года. Будет доступен кроссплатформенный геймплей.