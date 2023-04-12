Новый трейлер Crash Team Rumble показывает карту "Just Beachy" ©

Сегодня Activision выпустила новый трейлер следующей игры Crash Bandicoot, Crash Team Rumble. Основное внимание уделяется одной из карт под названием «Just Beachy». Очевидно, что карта имеет «пляжную» тему. Кстати, в видео прямо упоминается, что игра работает на PS5.

Crash Team Rumble выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One 20 июня 2023 года. Будет доступен кроссплатформенный игровой процесс. Закрытая бета-версия также будет проходить с 20 по 24 апреля, но вам необходимо предварительно купить игру, чтобы получить доступ.

Игра представляет собой командную многопользовательскую игру 4 на 4, в которой игроки могут играть три разные роли: блокировщик, бустер или бомбардир, чтобы соревноваться за то, кому удастся собрать больше фруктов вампа и доставить их в свою зону высадки, а также мешать команде противника. . Это также игра как услуга с сезонами, премиальными боевыми пропусками и всеми атрибутами этой бизнес-модели.