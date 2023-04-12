Crash Team Rumble 20.06.2023
6.6 8 оценок

Новый трейлер Crash Team Rumble показывает карту "Just Beachy"

©
monk70
Новости

Сегодня Activision выпустила новый трейлер следующей игры Crash Bandicoot, Crash Team Rumble. Основное внимание уделяется одной из карт под названием «Just Beachy». Очевидно, что карта имеет «пляжную» тему. Кстати, в видео прямо упоминается, что игра работает на PS5.

Crash Team Rumble выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One 20 июня 2023 года. Будет доступен кроссплатформенный игровой процесс. Закрытая бета-версия также будет проходить с 20 по 24 апреля, но вам необходимо предварительно купить игру, чтобы получить доступ.

Игра представляет собой командную многопользовательскую игру 4 на 4, в которой игроки могут играть три разные роли: блокировщик, бустер или бомбардир, чтобы соревноваться за то, кому удастся собрать больше фруктов вампа и доставить их в свою зону высадки, а также мешать команде противника. . Это также игра как услуга с сезонами, премиальными боевыми пропусками и всеми атрибутами этой бизнес-модели.

Консоли Трейлеры
0
0
Последние посты по игре Crash Team Rumble
Предстоящая бета Crash Team Rumble будет включать публичные лобби и частные матчи
Предстоящая бета Crash Team Rumble будет включать публичные лобби и частные матчи
Боевой пропуск Crash Team Rumble будет вознаграждать только косметическими предметами
Боевой пропуск Crash Team Rumble будет вознаграждать только косметическими предметами
Представлен новый трейлер мультиплеерного платформера Crash Team Rumble
Представлен новый трейлер мультиплеерного платформера Crash Team Rumble
Комментарии: 0
Ваш комментарий