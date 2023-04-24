Представлен вступительный ролик Crash Team Rumble ©

Издательство Activision и разработчик Toys for Bob выпустили кинематографическое вступительное видео для командной многопользовательской онлайн-игры «четыре на четыре» Crash Team Rumble. Хотя это и не указано конкретно, твит от Toys for Bob предполагает, что анимация была сделана студией Sony Pictures Animation.

В Crash Team Rumble фанаты могут играть за Крэша, Дингодайла и множество других друзей и заклятых врагов, у каждого из которых есть своя особая сила, индивидуальность и стиль игры, поскольку они соревнуются на диких и разнообразных аренах в многопользовательской сетевой игре «четыре на четыре». Благодаря кроссплатформенной игре, Crash Team Rumble будет включать в себя множество стратегических элементов игрового процесса, которые обязательно изменят ход подсчета очков веселым образом.

Crash Team Rumble выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One 20 июня.