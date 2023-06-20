Журналисты сдержанно встретили Crash Team Rumble ©

Activision не стала проводить обширную предрелизную маркетинговую кампанию Crash Team Rumble, в результате чего лишь несколько порталов уже поделились своими впечатлениями от игры. Журналисты выделяют сильные и слабые стороны последнего выпуска, расширяющего известный бренд.

Оззи Мехиа из редакции Shacknews (8/10) отмечает увлекательную формулу геймплея, которая в некоторой степени опирается на предпосылки вселенной. В игре нам предстоит опробовать способности самых разных персонажей, разработчики подготовили целый набор локаций, а игровой процесс ориентирован на сотрудничество и соперничество. Однако стоит отметить, что разработчики уже планируют добавить Сезонный пропуск, который подойдет не всем.

Кевин Дансмор из Hardcoregamer (3/5) также высоко оценивает игровой процесс, который обеспечивает массу удовольствия, персонажей с разнообразными способностями и локации с рядом механик, обеспечивающих отличную основу. Однако быстро становится очевидным, что геймплей очень повторяющийся - в ходе борьбы мы замечаем отсутствие нескольких режимов с разными целями. В день дебюта мы не увидим слишком много контента, но можно смело предположить, что разработчики из Toys for Bob будут работать над тем, чтобы регулярно предлагать новые соревновательные варианты.

Тайлер Триз (7/10) из PlaystationLifestyle разделяет мнение, высказанное ранее: "В Crash Team Rumble весело играть, а простота предпосылок означает, что игра, скорее всего, понравится многим. С одной стороны, простота является значительным преимуществом, но она же является и значительным недостатком, так как будет трудно удержать интерес пользователей после нескольких часов борьбы.

Бразильский MeuPlayStation (75/100) подчеркивает, что игра доставляет удовольствие, но короткие матчи и ограниченный контент могут означать, что игра не будет иметь большого успеха - Crash Team Rumble, однако, имеет большой потенциал. В обзоре Gamereactor (6/10) вы также увидите некоторые жалобы на отсутствие изысканного баланса.