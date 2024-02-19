Похоже, что новая глава Crazy Taxi станет полноценным AAA-проектом

На церемонии The Game Awards 2023 компания SEGA рассказала, что многие классические саги находятся в разработке и в будущем вернутся с новыми главами. Crazy Taxi - одна из них, и теперь выясняется, что игра будет не просто ремастером или небольшим проектом, а настоящим ААА.

Во время беседы с изданием Japan Times команда Sapporo Studio, помогающая в разработке игр компании Sega, рассказала о своем "участии в разработке игр уровня ААА, включая Crazy Taxi". На данный момент Sapporo Studio не работает над собственными играми, но "намерена сделать это" в будущем. Напомним, что команда была основана в декабре 2021 года во время пандемии и возглавляется Такайей Сегавой.

В декабре Sega сообщила, что серия игр под названием "Revival Legacy" "находится в разработке". У нас нет точных дат выхода различных проектов, но они должны появиться "в ближайшие несколько лет".

Среди игр, входящих в серию "Revival Legacy", - Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage и Crazy Taxi. После официального анонса Sega представила изображения и подробности.

Это очень много проектов, и нам предстоит увидеть, какого уровня они будут, но, по крайней мере, похоже, что Crazy Taxy - это игра, к которой приложили много усилий.