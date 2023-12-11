Sega собирается продемонстрировать "бунтарский настрой" в перезагрузках классических франшиз

Оглядываясь на анонсы Game Awards, невозможно не вспомнить о пяти играх, представленных дикой SEGA на TGA 2023. Вспоминая эти анонсы, генеральный директор SEGA of America Сюдзи Уцуми делится некоторыми интересными мыслями о стратегии, которой придерживается японский издатель и разработчик.

В микрофон Washington Post глава североамериканского подразделения SEGA рассказал о том, в каком направлении историческая игровая компания развивает перезагрузку Jet Set Radio, Streets of Rage, Golden Axe, Shinobi и Crazy Taxi.

Уцуми начал интервью с объяснения, что "в этих перезагрузках мы действительно хотим продемонстрировать весь тот язвительный, бунтарский настрой, который исторически был характерен для интеллектуальной собственности SEGA".

Например, разработка новой Jet Set Radio идет полным ходом, и в ней принимают участие оригинальные разработчики серии. Мы посчитали, что пришло время вернуть эту и другие игры, которые мы только что показали на TGA, чтобы старые и новые поклонники могли насладиться ими снова.

Генеральный директор SEGA of America и главный операционный директор японской компании также объясняет, что "Persona, Sonic и Yakuza поддерживали нас в течение последних нескольких лет и позволили нам начать этот новый этап, ведь за последние три года мы вложили в эти серии огромные средства и сделали их основой нашей работы".