The Crew 2 будет получать новый контент и в 2024 году ©

Оказывается, выход многообещающего The Crew Motorfest не означает конец поддержки The Crew 2. Напротив, Ubisoft только что объявила о выпуске свежего контента для гоночной игры в течение 2024 года.

The Crew 2 будет поддерживаться на протяжении всего 2024 года, объявила Ubisoft. Первый эпизод из девятого сезона под названием American Legends будет выпущен сегодня.

Новым автомобилем в American Legends станет Lancia Stratos - в раллийном и дорожном вариантах. Возможно, более важным нововведением в этом обновлении является возможность создавать собственные трассы в "Создателе гонок" (с контрольными точками, местами старта и финиша). Создатель гонок также позволяет задавать время, погодные условия, уровень трафика и категории транспортных средств.

С сегодняшнего дня в игре появятся четыре новые миссии ("Истории"). Также скоро в игре появится миссия "Road to O'ahu", который подготовит нас к событиям анонсированного The Crew: Motorfest, напоминающего по своей формуле Forza Horizon 5. Обновление занимает около 35 Гб на XSX и 34 Гб на консолях Sony и PC.