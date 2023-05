Ubisoft представила второй эпизод 8-го сезона The Crew 2: USST Next, который появится завтра ©

Сегодня Ubisoft объявила, что последнее бесплатное обновление The Crew 2, Season 8 Episode 2: USST Next, будет доступно завтра на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, а также на ПК с Windows в Ubisoft Store, Epic Games Store и Steam.

Во втором эпизоде 8-го сезона The Crew 2 припасло несколько новых сюрпризов, в том числе захватывающее партнерство между Motorflix, нашим поставщиком внутриигрового контента, и серией US Speed Tour. Посреди озера Мичиган пройдут 10 новых событий с совершенно новым модификатором игрового процесса, никогда ранее не встречавшимся в The Crew 2: ускорители скорости.

Эта эксклюзивная функция, доступная только в новых событиях USST Next, подарит игрокам незабываемые впечатления, поскольку они проходят через эти повышающие арки, получая временное ускорение, позволяющее им развивать скорость более 500 км/ч. Игрокам придется следить за различными типами ускорителей, которые занимают всю или часть трассы, и делать стратегический выбор, поскольку ИИ также могут использовать эти повышения скорости.

Игроки смогут сесть за руль футуристических концептуальных автомобилей AGP на Motorflix Arena, полностью выделенной закрытой трассе, чтобы освоить совершенно новые ускорители скорости.

Во втором эпизоде также представлена совершенно новая карта Motorpass с 50 уровнями новых эксклюзивных наград, как бесплатных, так и премиальных. Он включает в себя автомобили специального выпуска, такие как: McLaren 720S Spider Blast Edition (Hypercar), Proto Concept Sparrow Competition (AGP), Lotus Evora GTE Overcut Edition (уличные гонки), а также различные предметы декора, наряды, наборы валюты (Crew Credits) и многое другое.

В общей сложности 17 уровней будут предлагать бесплатные награды, среди которых Creators Concept Spruemeister SM71 (AGP), созданный Джоном Фраем, ведущим дизайнером, командой цифрового моделирования и визуализации в Honda Motorsports.