Ubisoft назвала дату старта шестого сезона The Crew Motorfest

Компания Ubisoft сообщила информацию о начале и подробностях шестого сезона гоночной игры The Crew Motorfest. 6-й сезон пройдет в коллаборации с известным брендом Red Bull и предложит много нового контента.

Начиная с 5 марта игрокам станет доступен Red Bull Speed Class, в который войдут сразу 7 основных событий: гонки формулы-1, воздушная акробатика, гонки между RB20 и самолетом и много другое. Вдобавок разработчики приготовили для геймеров 12 побочных активностей и 25 испытаний, а также новую радиостанцию и новую локацию Maui (Мауи).

Вместе со стартом шестого сезона для The Crew: Motorfest выйдет крупное бесплатное обновление. Так, в нем разработчики улучшат физику автомобилей и изменят формат режима Grand Races: теперь тематические соревнования будут проводиться еженедельно, а после окончания гонки можно немедленно приступить к следующей.