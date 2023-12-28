Ubisoft представила трейлер элитного набора The Crew Motorfest

Ubisoft представила новый трейлер The Crew Motorfest, посвященный первому элитному набору, включающему Bugatti Atlantic Concept и Lamborghini SC20. Эти уникальные автомобили переосмысливают концепцию роскоши.
В видеоролике подробно рассмотрены особенности этих машин. Elite Bundle 1 доступен для приобретения на PC, PlayStation и Xbox. Однако в The Crew Motorfest появилось также другие новинки. Игроки могут приобрести набор, включающий Ford Mustang GT Convertible и различные аксессуары.
Кроме того, был выпущен праздничный набор Holiday Special Bundle, в который входят Dodge Challenger SRT Demon, Nissan GT-R Nismo (R35) и Lamborghini Huracán LP610-4. Все три автомобиля принадлежат к классу уличных машин. Игроки могут похвастаться своими тюнинговыми проектами и автомобилями на специальной праздничной выставке в игре.
Да пошли бы они куда подальше со своими наборами, 1 часть отключат, по сути игру отбирают, в игре есть сингл, как и в других играх онлайн подписка не требуется, теперь такие игры я обхожу страной, не надо было её трижды покупать, 2 часть продам диск от пс4 не вижу смысла с таким отношениям, ладно хоть за копеейки в эпике удалось урвать.
Вот от чистого сердца поддерживаю!
Элитный или нет, суть одна и та же!