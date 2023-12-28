на главную
об игре
The Crew Motorfest 14.09.2023
Гонки, Автомобили, Открытый мир
7.1 125 оценок

Ubisoft представила трейлер элитного набора The Crew Motorfest

Simple Jack
Новости

Ubisoft представила новый трейлер The Crew Motorfest, посвященный первому элитному набору, включающему Bugatti Atlantic Concept и Lamborghini SC20. Эти уникальные автомобили переосмысливают концепцию роскоши.

В видеоролике подробно рассмотрены особенности этих машин. Elite Bundle 1 доступен для приобретения на PC, PlayStation и Xbox. Однако в The Crew Motorfest появилось также другие новинки. Игроки могут приобрести набор, включающий Ford Mustang GT Convertible и различные аксессуары.

Кроме того, был выпущен праздничный набор Holiday Special Bundle, в который входят Dodge Challenger SRT Demon, Nissan GT-R Nismo (R35) и Lamborghini Huracán LP610-4. Все три автомобиля принадлежат к классу уличных машин. Игроки могут похвастаться своими тюнинговыми проектами и автомобилями на специальной праздничной выставке в игре.

Источник  
-8
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
kotasha

Да пошли бы они куда подальше со своими наборами, 1 часть отключат, по сути игру отбирают, в игре есть сингл, как и в других играх онлайн подписка не требуется, теперь такие игры я обхожу страной, не надо было её трижды покупать, 2 часть продам диск от пс4 не вижу смысла с таким отношениям, ладно хоть за копеейки в эпике удалось урвать.

2
alexhistory

Вот от чистого сердца поддерживаю!

0
alexhistory

Элитный или нет, суть одна и та же!

0