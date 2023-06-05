В сеть утек новый геймплей The Crew Motorfest

В эти выходные компания Ubisoft провела тестирование инсайдерской программы для The Crew Motorfest. И, как вы уже догадались, произошла утечка видеоролика, в котором показаны 25 минут геймплейных кадров из него.
The Crew Motorfest обещает укрепить наследие франшизы The Crew и сделать ее лучшей в серии экшн-драйвов с открытым миром. Игроки будут гонять по городским улицам Гонолулу, спускаться по пепельным склонам вулканов, искать приключения в густых тропических лесах, дрифтовать по извилистым горным дорогам или просто отдыхать на солнечном пляже.
К сожалению, битрейт этого видео очень низкий. Поэтому качество видео очень плохое, из-за чего все выглядит размытым. Более того, идентификатор пользователя повсюду, так что ожидайте, что Ubisoft удалит видео очень быстро.
Судя по всему, видео было снято на PlayStation 5. Более того, по сообщениям, версия для ПК будет заблокирована на 60 кадров в секунду (как и предыдущие игры The Crew).
Ubisoft планирует рассказать больше о The Crew Motorfest во время мероприятия Forward June 2023.
был удевлён когда мне пришло предложение на почту по инсайдерской программе. большая часть выиграных автомобилей перешла с предыдущей игры в эту . думаю такие сливы будут ещё больше пока игра не выйдет в релиз
В целом ясно почему она на пастгене выходит графика от 2 не далеко ушла, на дворе 23 год а о них нет нормальных зеркал нет, но кручения руля классно сделали хоть в чём то плюс.
Выглядит не плохо, поинтересней уже чем всё те же заезженные штаты, вот жаль что это не форза хорайзон на гаваях, а то мексика не понравилась совсем, доэждей нормальных нет, да и вообще погода какая то заскриптованная и редкая и мало чего меняющая, в прошлых частях погода была лучше реализована и менялась чаще. Плюс у форзы мир всегда чё то маленький какой то, в крю же графика и физика не дотягивает очень сильно до форзы ,в общем взять бы всё самое лучшее из обеих игор и получилось бы просто шикарно, но увы всегда будет какая нибудь недоделка или минус с которым приходится мирится
Да зачем такая конспирация не понятно(0 если уже ничего ни хотите показать то вам тестеров нужно нанимать, а эту игру уже было можно в открытом бета тесте выпускать.