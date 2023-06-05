В сеть утек новый геймплей The Crew Motorfest ©

В эти выходные компания Ubisoft провела тестирование инсайдерской программы для The Crew Motorfest. И, как вы уже догадались, произошла утечка видеоролика, в котором показаны 25 минут геймплейных кадров из него.

The Crew Motorfest обещает укрепить наследие франшизы The Crew и сделать ее лучшей в серии экшн-драйвов с открытым миром. Игроки будут гонять по городским улицам Гонолулу, спускаться по пепельным склонам вулканов, искать приключения в густых тропических лесах, дрифтовать по извилистым горным дорогам или просто отдыхать на солнечном пляже.

К сожалению, битрейт этого видео очень низкий. Поэтому качество видео очень плохое, из-за чего все выглядит размытым. Более того, идентификатор пользователя повсюду, так что ожидайте, что Ubisoft удалит видео очень быстро.

Судя по всему, видео было снято на PlayStation 5. Более того, по сообщениям, версия для ПК будет заблокирована на 60 кадров в секунду (как и предыдущие игры The Crew).

Ubisoft планирует рассказать больше о The Crew Motorfest во время мероприятия Forward June 2023.