Crime Boss: Rockay City появится на консолях 15 июня

505 Games только что объявила, что шутер от первого лица, разработанный Ingame Studios и первоначально получивший весьма неоднозначные отзывы в марте для PC, теперь имеет дату выхода на PS5 и Xbox Series X|S. Вам даже не придется ждать так долго, поскольку в цифровом виде игра выйдет 15 июня.
Если по какой-то непостижимой причине вы хотите физическое издание, то придется подождать еще немного. Оно появится в продаже 5 сентября.
Ниже вы можете посмотреть трейлер, в котором показаны "первые в истории геймплейные кадры".
Рокей-Сити. Процветающий мегаполис, где возбуждение бурлит от песчаного залива до возвышающихся небоскребов. Но за пределами гламура идет ожесточенная война за территорию...
После смерти предыдущего криминального босса открыта вакансия нового короля Рокей-Сити - но не только вы будете бороться за трон. Выбирайте свою команду, основываясь на их навыках и опыте, и выполняйте дерзкие миссии в надежде уйти с деньгами, территорией и, в конечном счете, короной.
так и не поиграл с этой дюневой.
Было бы о чем жалеть
Если на компе никому не сдалась, то я думаю на консолях тоже. Хотя на консолях играют в игры и похуже. Смысл покупать еще один PayDay? Вообще, когда я увидел первый геймплейный трейлер, я подумал, что это анонс мобильный игры в стиле PayDay. На телефонах я думаю игра бы прижилась.