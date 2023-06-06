Crime Boss: Rockay City 28.03.2023
6.6 97 оценок

Crime Boss: Rockay City появится на консолях 15 июня

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butcher69
Новости

505 Games только что объявила, что шутер от первого лица, разработанный Ingame Studios и первоначально получивший весьма неоднозначные отзывы в марте для PC, теперь имеет дату выхода на PS5 и Xbox Series X|S. Вам даже не придется ждать так долго, поскольку в цифровом виде игра выйдет 15 июня.

Если по какой-то непостижимой причине вы хотите физическое издание, то придется подождать еще немного. Оно появится в продаже 5 сентября.

Ниже вы можете посмотреть трейлер, в котором показаны "первые в истории геймплейные кадры".

Рокей-Сити. Процветающий мегаполис, где возбуждение бурлит от песчаного залива до возвышающихся небоскребов. Но за пределами гламура идет ожесточенная война за территорию...

После смерти предыдущего криминального босса открыта вакансия нового короля Рокей-Сити - но не только вы будете бороться за трон. Выбирайте свою команду, основываясь на их навыках и опыте, и выполняйте дерзкие миссии в надежде уйти с деньгами, территорией и, в конечном счете, короной.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
jax baron

так и не поиграл с этой дюневой.

1
BAZKIN

Было бы о чем жалеть

2
Алан Битаров

Если на компе никому не сдалась, то я думаю на консолях тоже. Хотя на консолях играют в игры и похуже. Смысл покупать еще один PayDay? Вообще, когда я увидел первый геймплейный трейлер, я подумал, что это анонс мобильный игры в стиле PayDay. На телефонах я думаю игра бы прижилась.

1