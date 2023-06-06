Crime Boss: Rockay City появится на консолях 15 июня ©

505 Games только что объявила, что шутер от первого лица, разработанный Ingame Studios и первоначально получивший весьма неоднозначные отзывы в марте для PC, теперь имеет дату выхода на PS5 и Xbox Series X|S. Вам даже не придется ждать так долго, поскольку в цифровом виде игра выйдет 15 июня.

Если по какой-то непостижимой причине вы хотите физическое издание, то придется подождать еще немного. Оно появится в продаже 5 сентября.

Ниже вы можете посмотреть трейлер, в котором показаны "первые в истории геймплейные кадры".

Рокей-Сити. Процветающий мегаполис, где возбуждение бурлит от песчаного залива до возвышающихся небоскребов. Но за пределами гламура идет ожесточенная война за территорию...

После смерти предыдущего криминального босса открыта вакансия нового короля Рокей-Сити - но не только вы будете бороться за трон. Выбирайте свою команду, основываясь на их навыках и опыте, и выполняйте дерзкие миссии в надежде уйти с деньгами, территорией и, в конечном счете, короной.