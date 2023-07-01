Детективное приключение Crime O'Clock вышло на Nintendo Switch ©

Just For Games и Bad Seed сообщили о выпуске детективного приключения Crime O'Clock на Nintendo Switch. Дата выхода Crime O'Clock для ПК теперь назначена на 21 июля.

Расследуйте дела во времени и меняйте карты, раскрывая историю, связанную с несколькими эпохами. Будете ли вы достаточно наблюдательны, чтобы разгадать тайны? Преступление никого не ждет. Как детектив во времени, ваша задача - путешествовать во времени и раскрывать преступления, которые никогда не должны были произойти.

На каждой карте есть несколько маркеров времени для посещения и использования. Они помогут вам раскрыть различные дела о взломе, убийстве, краже и многом другом. Но общая нить странных событий развивается на протяжении веков.