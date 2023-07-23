Признанная критиками головоломка Crime O'Clock стала доступна на ПК и Mac ©

Bad Seed и Just For Games объявили о выпуске высоко оцененной игры Crime O’Clock на ПК и Mac. Кроме того, игра уже доступна на платформе Nintendo Switch. Благодаря интригующему игровому процессу и новым функциям Crime O’Clock завоевала широкое признание в игровом сообществе.

Версия Steam содержит несколько интересных дополнений к Crime O’Clock, улучшающих общий игровой процесс для игроков. Теперь игроки могут погрузиться в более увлекательные истории с введением Fulcrum Stories. Эти повествования способствуют более глубокому пониманию персонажей и сюжета игры, делая игровой процесс еще более захватывающим.

Для охотников за достижениями Crime O’Clock в Steam представляет множество сложных достижений, которые нужно разблокировать. Геймеры могут проверить свои навыки и способности решать проблемы, стремясь выполнить эти достижения.

По своей сути Crime O’Clock — это игра-головоломка, которая предлагает интригующее повествование, привлекательных персонажей и сложную игровую механику. Игроки отправляются на поиски пяти коварных злодеев, каждый из которых обладает уникальными способностями: