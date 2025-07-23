Crime Scene Cleaner бросает вызов игрокам в новом режиме "Кошмар"

Мрачный и необычный симулятор уборки Crime Scene Cleaner готовится к выходу своего первого крупного обновления под названием Nightmare Update. Оно станет доступно 24 июля на PC в Steam, а 29 июля — на PS5 и Xbox Series. Разработчики обещают игрокам самые мрачные и напряжённые задания за всю историю игры.

В новом «Режиме испытаний: Кошмар» вас ждёт 10 извращённых и пугающих версий уже знакомых локаций, каждая из которых будто создана на грани безумия. Искривлённые пространства, зловещие тени и следы жестоких преступлений — эти сцены не просто грязные, они пронизаны страхом и ужасом. А в финале вас наградят новыми косметическими предметами, если, конечно, хватит духу пройти испытания.

Самые смелые могут попробовать силы в режиме True Cleaner, где не будет ни подсказок, ни облегчающих механик. Только вы, хаос и ваш арсенал инструментов. Это настоящий вызов для ветеранов уборочного дела.

Обновление — это не только контент, но и символ успеха. С момента релиза Crime Scene Cleaner была скачана более 2 миллионов раз и получила «подавляюще положительные» отзывы в Steam. Однако команда не собирается останавливаться: в разработке уже находится ещё больше бесплатного контента.

Напомним, что Crime Scene Cleaner — это необычный симулятор, в котором вы — уборщик, работающий на мафию. Вам предстоит очищать места преступлений, убирать тела, уничтожать улики и возвращать помещению первозданный вид. История завязана на личной драме: главный герой втянут в грязный бизнес ради спасения своей дочери.

Игра предлагает богатую механику уборки, от швабр до моющих машин, систему улучшений, интуицию уборщика, взаимодействие с мебелью и даже возможность подзаработать на вещах жертв. Каждая миссия — это не только чистка, но и погружение в тёмные криминальные истории.

Nightmare Update обещает добавить игре ещё больше глубины, ужаса и вызова. Пора надеть перчатки — вас ждёт самое грязное задание в жизни.