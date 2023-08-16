Экшен с открытым миром Crimson Desert покажут на Gamescom 2023 ©

Южнокорейские разработчики из студии Pearl Abyss еще в 2019 году представили свой новый амбициозный проект под названием Crimson Desert. Игра получила впечатляющие трейлеры и ролики с демонстрацией геймплея в огромном открытом мире, однако из-за сложностей в разработке релиз явно затянулся. После продолжительного молчания авторов Crimson Desert они обещают устроить грандиозное возвращение в общее инфополе и сделают это уже в рамках Gamescom 2023.

Pearl Abyss официально подтвердила свое участие в ежегодной выставке Gamescom. Разработчики собираются представить на мероприятии собственную линейку игры, которая будет включать ожидаемый ролевой экшен Crimson Desert. Генеральный директор студии Хо Джин Ён отметил, что на этот раз игроки получат развернутую информацию о главных особенностях проекта. Студия собирается показать новый геймплей игры с демонстрацией "реального игрового процесса".

Crimson Desert изначально должна была стать многопользовательским приквелом к Black Desert Online, однако позднее проект превратился в масштабное однопользовательское приключение, действие которого происходит в том же мрачном фэнтези мире. Игра создается для ПК и консолей. Вероятно, на Gamescom нам также раскроют дату релиза проекта, поскольку недавно разработчики заявляли о полной готовности игры.