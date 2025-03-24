Новые ролики Crimson Desert демонстрируют трассировку лучей, объёмный туман и воду

Появившаяся в 2019 году, Crimson Desert прошла долгий путь и теперь уверенно движется к релизу. Во время прошлогодней церемонии The Game Awards было подтверждено, что игра в жанре экшен с открытым миром выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в конце этого года. В последние месяцы нам показали массу игровых кадров, а сегодня Pearl Abyss поделилась кадрами с IGN, демонстрирующими некоторые возможности BlackSpace Engine и избранные графические функции.

BlackSpace Engine — это фирменная технология южнокорейской студии, разработанная с учетом потребностей текущего поколения. Графика в Crimson Desert давно радует многих игроков, поэтому мы все ждем окончательных результатов. Ниже вы можете увидеть смену времени суток (в ускоренном движении), водные эффекты, объемный туман и трассировку лучей.

Согласно информации, предоставленной в Steam, Crimson Desert получит русские субтитры.