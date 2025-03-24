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Crimson Desert 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 281 оценка

Новые ролики Crimson Desert демонстрируют трассировку лучей, объёмный туман и воду

monk70 monk70

Появившаяся в 2019 году, Crimson Desert прошла долгий путь и теперь уверенно движется к релизу. Во время прошлогодней церемонии The Game Awards было подтверждено, что игра в жанре экшен с открытым миром выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в конце этого года. В последние месяцы нам показали массу игровых кадров, а сегодня Pearl Abyss поделилась кадрами с IGN, демонстрирующими некоторые возможности BlackSpace Engine и избранные графические функции.

BlackSpace Engine — это фирменная технология южнокорейской студии, разработанная с учетом потребностей текущего поколения. Графика в Crimson Desert давно радует многих игроков, поэтому мы все ждем окончательных результатов. Ниже вы можете увидеть смену времени суток (в ускоренном движении), водные эффекты, объемный туман и трассировку лучей.

Согласно информации, предоставленной в Steam, Crimson Desert получит русские субтитры.

38
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
sa1958

Красиво.

1
AllConforD

"Графика в Crimson Desert давно радует многих игроков, поэтому мы все ждем окончательных результатов. Ниже вы можете увидеть смену времени суток (в ускоренном движении), водные эффекты, объемный туман и трассировку лучей."

Красоты и технологий в играх - много не бывает (для любой игры), если ещё и сама игра интересная получится, то такое сочетание, имхо, только на пользу.

0
MunchkiN 616

была бы клева если облака обтекали горы
еще жалка что при рау трасинге тени не размытые. как то они не совсем физично работают из точеного источка света наверна потому а не из трасировки сферы или прямо из матерла и частиц. проблема трасировки навернуть четких теней от чего типа свечи вместо ультра рассеяных теней.

0
Dr Acula

Скучаю по временам когда умели делать хорошее освещение и для этого не требовалась 4090, сейчас даже с RTX получается хуже чем 7 лет назад без него.

0
vfa19

Полностью согласен, разрабы в край обленились.

0
vfa19

Но ведь всё это можно было сделать без RTX! А теперь -60% производительности в трубу чтобы увидеть тени чуть светлее и пенку у воды!

0
MrMaximusX

гуд игра будет 99 проц)

-1
Egik81

Какой физический движок используется или свой ?

-1
YouTube_GamesTezi

Насколько я понимаю у них всё своё - BlackSpace

1
YouTube_GamesTezi

Графон конечно не удивляет, но зато очень радует.

-2