По слухам, релиз графонистого приключенческого экшена Crimson Desert запланирован на 1 квартал 2025 года

Crimson Desert, возможно, наконец-то приближается к своему релизу. Изначально игра была анонсирована Pearl Abyss (южнокорейским разработчиком Black Desert) на G-Star 2019 вместе с DokeV и PLAN 8.
В то время Crimson Desert должна была содержать элементы MMO, но позже Pearl Abyss сменила жанр на приключенческий экшен с открытым миром и уделив больше внимания повествованию. Однако в июле 2021 года разработка игры столкнулась с очередным препятствием: команда отложила ее на неопределенный срок, сделав следующее заявление:
В настоящее время мы усердно работаем над Crimson Desert, которая быстро развивается, предлагая новые приключения и захватывающий опыт. Однако мы решили, что нам нужно уделять больше времени новым идеям, чтобы сделать игру еще более глубокой и насыщенной. Поэтому, чтобы создать наилучший возможный опыт, обеспечив при этом здоровье и безопасность всех, кто участвует в создании игры, мы решили отложить выход Crimson Desert. В будущем мы предоставим обновленный график.
Pearl Abyss позволила игре вновь появиться с геймплейным трейлером на Gamescom 2023. Теперь, согласно утечке Lunatic Ignus, Crimson Desert будет представлена на Gamescom 2024, а ее полноценный запуск намечен на начало 2025 года. Это совпадает с последним финансовым отчетом Pearl Abyss, в котором компания заявила, что сейчас самое время начать маркетинг.
если будет сингловая игра будет очень занятна. джду