По слухам, релиз графонистого приключенческого экшена Crimson Desert запланирован на 1 квартал 2025 года

В этой игре вас ждёт история о судьбах и битвах героев, живущих в мире, созданном авторами Black Desert.

На далёком фэнтезийном континенте Пивел разразилась гражданская война. В Акапене, где умер король, за трон борются разные фракции. Юный принц, единственный наследник, спасается бегством в Квайден — землю, где живут наёмники, известные как «Серые Гривы». Его защитником становится Клифф — храбрый и честный командир, который считает своим долгом помочь законному правителю.

Но их путь не будет лёгким. Враги подстерегают их на каждом шагу, а среди друзей могут быть предатели. Клифф теряет своих товарищей в засаде, устроенной «Чёрными Медведями» — его старыми неприятелями. Оставшись в одиночестве, он понимает, что попал в ловушку лжи и интриг. Ему предстоит раскрыть тайну, которая может изменить судьбу всего континента, и отомстить за своих павших братьев.

Crimson Desert предлагает вам множество возможностей для исследования мира Пивела. Вы можете перемещаться по нему разными способами — пешком, на лошади или вовсе на воздушном шаре. Игра даёт вам возможность заниматься различными видами деятельности — охотиться на диких зверей, готовить изысканные блюда, собирать редкие растения, ловить рыбу, приручать животных и многое другое.