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Crimson Desert TBA
7.6 117 оценок

Масштабный открытый мир в интригующем трейлере Crimson Desert от Pearl Abyss

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Gutsz
Новости

Студия Pearl Abyss наконец-то вернула в наше информационное пространство свой амбициозный ролевой экшен Crimson Desert. Мир игры основан на мрачном фэнтези-мире многопользовательской Black Desert, и теперь мы можем увидеть легендарный континент вместе с его обитателями. В рамках мероприятия Opening Night Live разработчики представили новый трейлер Crimson Desert с эффектными кадрами.

Судя по демонстрации, разработчики показали реальные кадры игрового процесса Crimson Desert. В опубликованном видео можно увидеть исследование открытого мира, где вы можете заниматься самыми разными активностями. Вас ждут схватки с древними чудовищами, эпичные битвы с рыцарями, задания, а также испытания. А если вам надоест использовать лошадь, огромный мир поможет исследовать навык полета.

В Crimson Desert игроки перенесутся в мрачный средневековый мир, который находится под вечным гнетом непрекращающихся войн и легендарных монстров. Судьба главного героя будет тесно связана с событиями на континенте Пайве, где развернется настоящая борьба за выживание. В вашем распоряжении окажется оружие различных эпох: мечи, топоры, ружья, пушки, а также величественная алхимия, способная усилить вашую эффективность. Каким воином вы станете, зависит только от вас, вашего оружия и боевой стратегии.

Пайвел необъятен. Здесь вас ждут суровый край вечной мерзлоты Квейден, безжизненная пустыня и просторные равнины Акафена. Природа каждого из регионов уникальна и прекрасна, однако не каждый регион может похвастаться плодородными землями. Грязные переулки, приемные залы с ломящимися от жирных яств столами, суета и брань базарных площадей…

Crimson Desert создается для ПК и консолей нового поколения. Пока у проекта нет даты релиза.

22
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Poroblok1

Выглядит слишком круто

8
Samson48

жесть они в нее всего напихали, главное что бы это все нормально работало

5
Just-a-your-King

Снова без даты... прям старситизен от мира фэнтези.

3
3Dionis

Во понамешали то всего)))

3
dostalker

Выглядит как Dragon's Dogma

2
Multigone

Уже нет.

0
cuckold

Ведьмак, Скурим, Догма, РДР2

1
PuserG

Фэнтези мечты, получается)

1
Капеллиместари

В норм плеере:

1
boPistolet

Студия Pearl Abyss возвращает нам свою мрачно-эпическую игру Crimson Desert! 🌑🔥 Каждый страшный уголок этого средневекового мира таит в себе невероятные приключения и битвы с монстрами. Игроки получат оружие эпохи и возможность исследовать Пайвел во всей его красоте и ужасе. 🗡️🌄 Crimson Desert обещает нам незабываемое путешеств

0
GodlikeUvall

Что будет, если скрестить Скайрим и Блэк дезерт?

0
boPistolet

Студия Pearl Abyss возвращает нам свою мрачно-эпическую игру Crimson Desert! 🌑🔥 Каждый страшный уголок этого средневекового мира таит в себе невероятные приключения и битвы с монстрами. Игроки получат оружие эпохи и возможность исследовать Пайвел во всей его красоте и ужасе. 🗡️🌄 Crimson Desert обещает нам незабываемое путешеств

0
malars0

и правда интригующий... столько всего что глаза разбегаются: РДР(угон повозок), Драгон догма(лазанье по боссам), Асасин (ползанье по стенам), Тени мордора, Секиро, в последних кадрах так вообще у последней Зельды падение срисовали... как написано ниже выглядит уж слишком круто...

0