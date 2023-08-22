Масштабный открытый мир в интригующем трейлере Crimson Desert от Pearl Abyss ©

Студия Pearl Abyss наконец-то вернула в наше информационное пространство свой амбициозный ролевой экшен Crimson Desert. Мир игры основан на мрачном фэнтези-мире многопользовательской Black Desert, и теперь мы можем увидеть легендарный континент вместе с его обитателями. В рамках мероприятия Opening Night Live разработчики представили новый трейлер Crimson Desert с эффектными кадрами.

Судя по демонстрации, разработчики показали реальные кадры игрового процесса Crimson Desert. В опубликованном видео можно увидеть исследование открытого мира, где вы можете заниматься самыми разными активностями. Вас ждут схватки с древними чудовищами, эпичные битвы с рыцарями, задания, а также испытания. А если вам надоест использовать лошадь, огромный мир поможет исследовать навык полета.

В Crimson Desert игроки перенесутся в мрачный средневековый мир, который находится под вечным гнетом непрекращающихся войн и легендарных монстров. Судьба главного героя будет тесно связана с событиями на континенте Пайве, где развернется настоящая борьба за выживание. В вашем распоряжении окажется оружие различных эпох: мечи, топоры, ружья, пушки, а также величественная алхимия, способная усилить вашую эффективность. Каким воином вы станете, зависит только от вас, вашего оружия и боевой стратегии.

Пайвел необъятен. Здесь вас ждут суровый край вечной мерзлоты Квейден, безжизненная пустыня и просторные равнины Акафена. Природа каждого из регионов уникальна и прекрасна, однако не каждый регион может похвастаться плодородными землями. Грязные переулки, приемные залы с ломящимися от жирных яств столами, суета и брань базарных площадей…

Crimson Desert создается для ПК и консолей нового поколения. Пока у проекта нет даты релиза.