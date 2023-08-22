Масштабный открытый мир в интригующем трейлере Crimson Desert от Pearl Abyss

Студия Pearl Abyss наконец-то вернула в наше информационное пространство свой амбициозный ролевой экшен Crimson Desert. Мир игры основан на мрачном фэнтези-мире многопользовательской Black Desert, и теперь мы можем увидеть легендарный континент вместе с его обитателями. В рамках мероприятия Opening Night Live разработчики представили новый трейлер Crimson Desert с эффектными кадрами.
Судя по демонстрации, разработчики показали реальные кадры игрового процесса Crimson Desert. В опубликованном видео можно увидеть исследование открытого мира, где вы можете заниматься самыми разными активностями. Вас ждут схватки с древними чудовищами, эпичные битвы с рыцарями, задания, а также испытания. А если вам надоест использовать лошадь, огромный мир поможет исследовать навык полета.
В Crimson Desert игроки перенесутся в мрачный средневековый мир, который находится под вечным гнетом непрекращающихся войн и легендарных монстров. Судьба главного героя будет тесно связана с событиями на континенте Пайве, где развернется настоящая борьба за выживание. В вашем распоряжении окажется оружие различных эпох: мечи, топоры, ружья, пушки, а также величественная алхимия, способная усилить вашую эффективность. Каким воином вы станете, зависит только от вас, вашего оружия и боевой стратегии.
Пайвел необъятен. Здесь вас ждут суровый край вечной мерзлоты Квейден, безжизненная пустыня и просторные равнины Акафена. Природа каждого из регионов уникальна и прекрасна, однако не каждый регион может похвастаться плодородными землями. Грязные переулки, приемные залы с ломящимися от жирных яств столами, суета и брань базарных площадей…
Crimson Desert создается для ПК и консолей нового поколения. Пока у проекта нет даты релиза.
Выглядит слишком круто
жесть они в нее всего напихали, главное что бы это все нормально работало
Снова без даты... прям старситизен от мира фэнтези.
Во понамешали то всего)))
Выглядит как Dragon's Dogma
Уже нет.
Ведьмак, Скурим, Догма, РДР2
Фэнтези мечты, получается)
В норм плеере:
Студия Pearl Abyss возвращает нам свою мрачно-эпическую игру Crimson Desert! 🌑🔥 Каждый страшный уголок этого средневекового мира таит в себе невероятные приключения и битвы с монстрами. Игроки получат оружие эпохи и возможность исследовать Пайвел во всей его красоте и ужасе. 🗡️🌄 Crimson Desert обещает нам незабываемое путешеств
Что будет, если скрестить Скайрим и Блэк дезерт?
Студия Pearl Abyss возвращает нам свою мрачно-эпическую игру Crimson Desert! 🌑🔥 Каждый страшный уголок этого средневекового мира таит в себе невероятные приключения и битвы с монстрами. Игроки получат оружие эпохи и возможность исследовать Пайвел во всей его красоте и ужасе. 🗡️🌄 Crimson Desert обещает нам незабываемое путешеств
и правда интригующий... столько всего что глаза разбегаются: РДР(угон повозок), Драгон догма(лазанье по боссам), Асасин (ползанье по стенам), Тени мордора, Секиро, в последних кадрах так вообще у последней Зельды падение срисовали... как написано ниже выглядит уж слишком круто...