Свежий тизер Crimson Desert знакомит игроков с привлекательным боссом

Предстоящий ролевой экшен Crimson Desert с открытым миром отправится прямиком на крупнейшую игровую выставку в Южной Корее — G-Star 2024, чтобы продемонстрировать игрокам новый билд игры. В преддверии этого события разработчики из Pearl Abyss опубликовали новый трейлер. Ролик знакомит нас с опасными противниками, которые могут быть одновременно смертоносными и очаровательными, как босс Хекса Мари.

Несмотря на свою привлекательную внешность, Хекса Мари станет одним из многочисленных боссов в Crimson Desert. Эта девушка на самом деле является порождением тьмы и владеет оскверненной магией. Кроме неё, ролик также показывает еще нескольких боссов: Оленьего короля и Рида Девила. Познакомиться с ними поближе можно будет уже в рамках выставки G-Star 2024, которая пройдет с 14 по 17 ноября в Пусане.

Отправиться в полноценное изучение открытого мира Crimson Desert можно будет уже в следующем году. Релиз проекта запланирован на 2025 год для ПК и консолей, но пока без точной даты выхода.