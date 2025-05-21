Critical Shift - тактический триллер с элементами выживания выйдет в этом году

Студия Rhinotales анонсировала Critical Shift — пошаговую тактическую игру с элементами выживания, которая появится на PC, PlayStation и Xbox до конца 2025 года. По сюжету игрокам предстоит исследовать засекреченный комплекс подо льдом, раскрывая опасные тайны и противостоя зловещим угрозам. Вместе с анонсом разработчики выпустили кинематографичный трейлер.

Игрок возглавит отряд агентов, чьи способности можно настраивать и комбинировать под каждую миссию. Бои строятся на продуманной тактике: важно учитывать дальность оружия, позиционирование и окружение. Игра делает ставку на стратегию, а не на случай: победа зависит от грамотного планирования и адаптации в бою. Автором сюжета выступил Guilty Three, известный по веб-роману Shadow Slave.

В Critical Shift будет свыше 30 вручную созданных уровней с разнообразными биомами, а также сюжетные миссии, раскрывающие масштабный заговор. Игроки смогут манипулировать врагами, сталкивая фракции между собой или заманивая их в ловушки. Проект уже доступен для добавления в список желаемого в Steam.