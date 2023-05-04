Анонсирован двигатель "Пегас" и ускоритель "Тирс I" в Crossout

4 мая 2023 года разработчики Crossout выпустили первую часть дневника разработки нового сезона. Приближается окончание сезона "Северное сияние", а авторы уже анонсируют новые детали.

"Пегас" - первый двигатель легендарной редкости в Пустошах, разработан фракцией Дети рассвета по архивам корпорации Waderkvarn.

Перк "Пегаса" позволяет снижать суммарное потребление мощности от ходовых. Двигатель станет самым тяжелым и прочным, при этом обладая бонусом к предельной массе машины.

Ещё одной новинкой станет легендарный рельсовый ускоритель "Тирс I" с умением на ускорение залпа. За 1 выстрел происходит запуск сразу нескольких снарядов.

Дополнительно продемонстрировали конструкционные детали "Резак" и "Ударный бампер".