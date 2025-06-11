Crossout отмечает 10-летие с момента анонса

Pixel Storm выпустила обновление «Мятежный разум» («сезон» с боевым пропуском) к Crossout и заодно напомнила, что с момента анонса постапокалиптического экшена прошло 10 лет.

«Мятежный разум» привнесет/вернет в игру несколько режимов-потасовок: «Эволюция» (по 18 июня; здесь и далее — включительно), «Морской бой» на бронемобилях-кораблях (19—25 июня), «На прицеле» с видом от первого лица (26 июня — 2 июля) и гонки «Без тормозов» (3—9 июля). Наиболее примечательна «Эволюция»: нужно задевать машины поменьше («пожираем» их и растем в размерах) и уворачиваться от тех, что побольше. Еще есть неуязвимые ИИ-противники.

Пополнился список оружия и деталей. Так, в трейлере активно демонстрируют ходовую-многоножку.

Роль спутника вашего героя, рассказчика и комментатора, займет робот Вэйд. Его озвучил Петр Гланц.

За 10 лет, по информации Pixel Storm, в Crossout зарегистрировали 33 млн аккаунтов и построили 725 млн бронемобилей.

Подробнее о патче «Мятежный разум» и праздновании 10-летия читайте на сайте игры.